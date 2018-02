Statsminister Lars Løkke Rasmussen mener at regjeringens forslag vi bidra til at det ikke lenger kommer til å finnes såkalte gettoer, eller utsatte boligområder, i 2030. Foto: Martin Sylvest / NTB scanpix Denmark / NTB scanpix

Danmarks regjering vil doble straffen for visse typer kriminalitet i såkalte gettoer

NTB

Publisert: 27.02.18 15:08 Oppdatert: 27.02.18 23:42

UTENRIKS 2018-02-27T14:08:31Z

Forbrytelser som begår kriminalitet i såkalte gettoer i Danmark skal straffes dobbelt så hardt som andre, foreslår regjeringen.

Dobbeltstraffen vil trolig gjelde for lovbrudd som hærverk, innbrudd, hasjsalg og trusler, antyder justisminister Søren Pape Poulsen.

– I disse områdene er det klart at lovens hammer vil falle tyngre enn andre steder, sier ministeren i et intervju med avisen Berlingske .

Forslaget legges fram torsdag av statsminister Lars Løkke Rasmussen. Det er del av en handlingsplan for å bekjempe såkalte parallellsamfunn.

Under spørretimen i Folketinget tirsdag kritiserte Løkke et tidligere forslag fra Socialdemokraterne, som har tatt til orde for umiddelbart å sende asylsøkere til asylsentre i andre land, for eksempel Nord-Afrika.

– Det hjelper ikke på dagens parallellsamfunn å opprette fiktive teltleirer i Nord-Afrika, det er liksom en postgang for sent, sa Løkke.

Det var i 2010 at danske myndigheter laget den første listen over såkalte gettoområder. En oppdatert liste med 22 «gettoer» ble lansert i desember. Nå er regjeringens mål at alle skal være borte innen 2030.

– Ikke som vanlige dansker

Løkke Rasmussen argumenterer med at det bor for mange innvandrere i de aktuelle boligområdene, og at disse har en atferd som skiller seg fra en gjennomsnittlig danske både når det gjelder «hvordan de dekker sine egne behov, utdanningsnivå, språkbeherskelse og verdier».

Blant dem som reagerer på forslaget, er Jesper Christensen fra Socialdemokraterne, som er byråd for barn og ungdom i København.

Han er oppvokst og bor fortsatt i Tingbjerg nordvest for København sentrum, ett av områdene som danske myndigheter har definert som «getto».

– Ingen hjelp

Også lokale boligforeninger reagerer kraftig. De tror ikke dette vil hjelpe ungdommene som bor i de aktuelle boligområdene.

– Jeg tror ikke at det de trenger er å bli enda mer kriminalisert. De skal få hjelp til å komme ut, sier Keld Albrechtsen, leder for Brabrand Boligforening, til Berlingske .

Han mener også at forslaget strider mot det grunnleggende rettsprinsippet om at alle er like for loven.

Den borgerlige regjeringen, som består av Venstre, De konservative og Liberal Alliance, trenger støtte fra Socialdemokraterna for å få vedtatt forslagene.

Dansk Folkeparti har så langt stilt seg positiv til forslagene.