STRATEG: Sør-Koreas president, Moon Jae-in, har lagt et langsiktig løp for å få til en fredsløsning på Koreahalvøya. Han har tilsynelatende lykkes i å få Donald Trump og Kim Jong-il med på forhandlingslaget.

Trump og Kim skal møtes: Kan få Nobelprisen for Korea-politikk

Publisert: 09.03.18 11:51

Den oppsiktsvekkende utviklingen på Koreahalvøya gir grunn til optimisme – og kanskje kan det vanke en nobelpris til Sør-Koreas president for hans rolle, tror forsker.

– Fører denne prosessen fører fram til en avtale om en atomvåpenfrisone på Koreahalvøya, så vil Sør-Koreas president, Moon Jae-in være en soleklar kandidat til å få Nobels fredspris. Det kan være grunn til en forsiktig optimisme rundt det som nå skjer, sier Stein Tønnesson.

Asiaforskeren mener at Sør-Koreas siste forsøk på å føre en solskinnspolitikk overfor naboen i nord, kan føre fram dersom Donald Trump opptrer med tålmodighet og er i stand til å lytte. Og at Kim Jong-un har mer å by på enn det hans forgjenger og far hadde for 20 år siden.

Optimismen var stor den gang Sør-Koreas daværende president, Kim Dae-jung, møtte Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, sommeren i 2000. Avtaler ble underskrevet, det var smil og lutter øre inntil Kim Jong-il plutselig trakk Nord-Korea ut av tilnærmingsprosessen.

Det eneste konkrete som kom ut av Kim Dae-jungs solskinnspolitikk var at den norske Nobelkomiteen ble overbevist om at Kim fortjente Fredsprisen.

Frykt og håp

– Det vi ser og hører nå er positivt. Men likevel er det like mye frykt som håp om det Sør-Koreas president, Moon Jae-in har satt i gang. Dkal man lykkes er det i første omgang viktig at USAs president Donald Trump forstår at dette er en langsiktig prosjekt, og som ikke har noen kvikk-fiks løsning.

Det er jo spesielt at president Trump, uten vesentlig rådføring helt impulsivt sa ja til å møte Kim Jong-un. Et møte mellom de to lederne må i første gang dreie seg om å bygge tillit, og også at de liker og respekterer hverandre. Deretter må det lages et veikart og settes tidsfrister. En prosess som munner ut i en endelig fredsavtale kan gå over et par år, sier Stein Tønnesson.

Mer resolutt

Asiaforskeren ved fredsforskningsinstituttet, PRIO, i Oslo, mener at det er en rekke forhold som kan tyde på at sønnen følger det samme mønsteret som faren.

– Kim Jong-il pisket ofte opp en krise for så å komme med et forhandlingsutspill. Det er jo det sønnen, Kim Jong-un også har gjort den siste tiden, vært med på øke spenningen. Samtidig virker sønnen mer resolutt enn det faren var. Kim Jong-un har virket bestemt og målbevisst i sin oppbygging og utvidelse av atomvåpenprogrammet.

Er han like resolutt i forhandlingssituasjoner, så vil jeg ikke utelukke at det kan føre til en større troverdighet rundt det han sier. Men vi skal være klar over at alt vi til nå har fått vite, kommer fra sørkoreanerne. Det er medlemmene i den høytstående delegasjonen som denne uken besøkte Pyongyang, og spiste middag med den nordkoreanske ledere, som forteller hva Kim Jong-ung sa og hvordan han opptrådte. Vi har ikke hørt ham selv si det.

I sin tid sa også faren, Kim Jong-il at «Nord-Korea trenger ikke atomvåpen når truslene utenfra forsvinner», før han etterpå trakk seg fra forhandlingene og fortsatte atomvåpenopprustningen. Det er greit å huske, sier Stein Tønnesson.