TYRKISK OFFENSIV: Her er en tyrkisk soldat inne i Syria, nær Afrin, der kurdiske YPG er omringet.

Tyrkia: Krever hjelp fra NATO-Jens

Nilas Johnsen

Publisert: 11.03.18 03:03 Oppdatert: 11.03.18 04:10

UTENRIKS

ANKARA (VG) Rådgiveren til Tyrkias president Erdogan krever at NATO-sjef Jens Stoltenberg støtter opp om landets omstridte krigføring i Syria.

– Herr Stoltenberg. For første gang trenger Tyrkia NATO, og vi kan ikke se NATO ved Tyrkias side, sier Yasin Aktay fra regjeringspartiet AKP, til VG.

– Stoltenberg burde si at NATO står med Tyrkia, fordi vi kjemper mot terrorisme, fortsetter han.

Aktay er «sjefrådgiver for partiformannen i AKP», altså Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han tar imot VG på sitt kontor i det tyrkiske parlamentet i Ankara, syv uker etter begynnelsen på Tyrkias militæraksjon mot den kurdiske YPG-militsen i den syriske enklaven Afrin, som ligger helt inntil den tyrkiske grensen.

Aktay håper NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg skal gripe inn i krisen der Tyrkia og USA står mot hverandre i Syria. Han ber Stoltenberg «vise mer solidaritet med Tyrkia», og legger ikke skjul på at tyrkiske myndigheter er skuffet over NATO-sjefens holdning.

– Det er vi som er på riktig side i denne saken. NATO og USA er på feil side. NATO opptrer ikke korrekt.

Sivile lidelser

FN har advart mot høye sivile dødsfall under den tyrkiske aksjonen, og talsmenn for YPG har uttalt til VG at kampene er et blodbad . Men Tyrkia står på sin begrunnelse, som er at YPG er en avlegger av den terrorstemplede kurdiske PKK-geriljaen.

Den tyrkiske offensiven er en massiv hodepine for NATO, ettersom USA støtter opp om den syriske fraksjonen Syrian Democratic Forces (SDF), der YPG utgjør hovedtyngden.

USA støtter de kurdiske krigerne med våpen og spesialsoldater, og president Donald Trump har åpnet for at SDF kan utgjøre en form for grensestyrke mellom Syria og Tyrkia. USA vil bygge en terrorhær , er svaret fra Tyrkia.

– Det USA gjør i Syria er en meget, meget stor feil. De samarbeider med terrorister, hevder Aktay.

Frykter kurdisk kontroll

Tyrkia har ingen intensjon om å tillate syriske kurdere å danne en region med selvstyre nær grensen. Da Tyrkia gikk inn i Syria høsten 2016 og fordrev IS fra byen Jarablus i Syria, var man tydelige på at de likestilte kampen mot YPG, med kampen mot den islamistiske terrorhæren .

Å forhindre kurderne å danne en samlet region inne i Syria, der de har de-facto selvstyre i området Rojava, var ett hovedmål med aksjonen i Jarablus .

Aktay er helt tydelig på at Tyrkia ikke vil avslutte sin nåværende aksjon mot Afrin-enklaven.

– PKK vil danne et nytt hovedkvarter i Syria som vil bli som en fabrikk av terrorister som vil angripe Tyrkia, hevder AKP-rådgiveren.

Fare for USA-konfrontasjon

Den tyrkiske offensiven, som kalles «Operasjon Olivengren», øker faren for at de to NATO-allierte kan ende i konfrontasjon i Syria. De kurdiske krigerne støttet av USA har fordrevet IS fra Raqqa, og deltatt i kamper i Deir ez-Zor. Nå flyttes personell derfra, mot Afrin.

– Dersom ting blir mer alvorlige, så forventer vi at USA handler mer rasjonelt. Vi er bekymret, men vi har ikke noe annet valg. Vi må kjempe, for dette er et spørsmål om vår nasjonale sikkerhet. Hvis ikke så går det to eller tre år, og så har vi en hær der som kjemper mot Tyrkia.

Aktay sier Tyrkia vil fortsette mot byen Manbij, der USA har spesialsoldater.

– Hva vil tyrkiske soldater gjøre dersom de kommer i en direkte, fysisk konfrontasjon med amerikanske soldater i Manbij?

– Det er et veldig ille scenario, og jeg vil helst ikke tenke på det. Men våre sikkerhetsstyrker og vår stat er forberedt på et slikt scenario.

Stoltenberg: Håper på dialog

Jens Stoltenberg har ikke svart VG direkte på det tyrkiske utspillet. I stedet har presseavdelingen i NATO sendt VG en uttalelse, der Stoltenberg sier han ønsker dialog mellom Tyrkia og USA.

«Tyrkia og USA, to NATO-allierte, snakker sammen om å finne måter for å hanskes med utfordringene vi ser i Nord-Syria», skriver Stoltenberg.

Stoltenberg viser til at forsvarsministrene fra USA og Tyrkia diskuterte situasjonen i Nord-Syria i Brussel nylig, for å unngå «økende spenning og problemer», og legger til at «situasjonen er allerede meget vanskelig».

PS: Erdogan selv gikk i helgen ut i en tale der han spurte: «Hallo NATO, hvor er dere», og klaget på at Tyrkia bidrar med styrker til alliansen, uten å få støtte tilbake.