LER AV MAY: Russiske Vitalij Polotikov synes Theresa Mays trusler om sanksjoner mot landet hans er latterlige. Foto: Harald Henden

Russere fnyser av Mays trusler: – Vi er ikke redde

Publisert: 14.03.18 09:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-14T08:54:10Z

Ordkrigen er i full gang mellom Storbritannia og Russland, etter at eks-spionen Sergej Skripal og hans datter ble funnet forgiftet på en benk i Salisbury forrige uke. Saken virker imidlertid ikke å prege russerne VG snakker med.

Tirsdag ga Storbritannias statsminister Theresa May russerne frist til midnatt for å besvare hvordan Skripal ble forgiftet av nervegiften Novisjok på britisk jord . En gift som omtales som verdens mest dødelige kjemiske våpen.

Det kravet ble ikke besvart.

Russernes fornektelser har fått May til å se rødt, og britene vurderer nå å en rekke sanksjoner mot den russiske stat dersom de ikke kommer med en troverdig forklaring.

Få har hørt om saken

I St Petersburg har ikke Mays tidsfrist gjort nevneverdig inntrykk på russerne VG møter.

– Hva er hun for en? Krever svar? Ser hun på seg selv som hevet over andre, som bare kan gå rundt og kreve slikt?, sier en mann og haster videre til jobb.

Han er den eneste av dem VG møter på gaten som i det hele tatt har hørt om spionsaken som har dominert overskriftene i Storbritannia i over en uke nå.

Ivan Sergejev venter på bussen like ved den kjente ST Isakskatedralen.

– Jeg følger godt med på nyhetene og dette har jeg ikke hørt snakk om. Er det en sak, altså?, sier han til VG.

Heller ikke kompisen hans Vitalij Polotikov har hørt om den britisk-russiske feiden, og bare blåser når han får høre at britiske politikere snakker om at ytterligere sanksjoner mot Russland kan være en aktuell respons.

– De truer med flere sanksjoner?! Det er i hvert fall ikke noe vi er redde for! Jeg har aldri merket noe til sanksjoner, uansett, ler han.

Full ordkrig mellom øst og vest

Tirsdag gikk den russiske ambassaden ut med en rekke meldinger på sin offisielle Twitter-konto, der de avviste å ha noe med forgiftningen å gjøre. De gjorde det også helt klart for den britiske statsministeren at hun ikke kan forvente seg noe svar fra myndighetene før Storbritannia overleverer en prøve av giften som ble brukt i angrepet.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov gikk også ut og omtalte Storbritannias beskyldninger som «tull».

Onsdag samler May troppene i det nasjonale sikkerhetsrådet for å diskutere neste skritt i saken. Det er ventet at hun vil søke internasjonal støtte, fra blant andre EU, Nato og FN, skriver The Guardian .

Etter møtet i sikkerhetsrådet onsdag, skal May orientere medlemmene i Parlamentet, og det er ventet at det som blir sagt der kan sette kursen for britisk utenrikspolitikk i flere år fremover.

Spent stemning

Pelskledde Natalija sier til VG at hun er bekymret over forskjellen mellom hvordan en sak fremstilles i Russland og i land lenger vest i Europa.

– Det er ikke rett å peke på noen som skyldig, uten å ha bevis for det. Slik skal avgjøres i de korrekte instanser, i retten, med en ordentlig bevisføring og en dommer. Jeg liker ikke denne tonen som er nå, sier hun, og legger til at hun ikke vil ha sitt bilde etter etternavn på trykk.

Årsaken er nettopp den spente stemningen mellom hennes hjemland og Vesten.

– Særlig nå, like før presidentvalget føler jeg at alt jeg sier kan bli brukt mot meg og mitt hjemland, sier Natalija.

Søndag går russerne til valgurnene, og det er ventet at Vladimir Putin, som har styrt landet i 18 år, vil komme seirende ut også denne gangen.