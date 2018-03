Daily Mirror: Ny overgrepskandale avdekket i Storbritannia

Publisert: 11.03.18 21:01 Oppdatert: 11.03.18 21:13

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-11T20:01:15Z

Britisk politiker krever en offentlig granskning etter at avisen Mirror avslørte at et overgrepsnettverk kan ha unyttet opp mot 1.000 barn over en periode på nesten 40 år.

Saken kan bli en av de groveste overgrepskandalene i Storbritannia noensinne, skriver Mirror . Brorparten av overgrepene skjedde ifølge avisen i byen Telford, vest for Birmingham.

Avisen skriver at deres gransking av saken har avdekket at to pedofile startet nettverket i 1981. Da så de seg ut jenter fra et lokalt barnehjem.

En av de pedofile skal ha tjent en formue på å sende jentene rundt til overgripere i hele landet.

Jenter så unge som 11 år gamle skal ha blitt dopet, banket opp og voldtatt. Tre drap og to andre dødsfall knyttes til nettverket.

Unnvikende politi

Politiet og andre offentlige instanser kritiseres for ikke å ha tatt anklager om saken alvorlig nok. Deriblant skriver avisen at sosialarbeidere visste om nettverket allerede på 90-tallet, men at det tok politiet ti år å starte en etterforskning.

Videre hevdes det at lokale myndigheter anså barna som var utsatt for overgrep og menneskehandel for å være prostituerte. Politiet anklages for å ha vegret seg mot å samle informasjon om antatte gjerningspersoner fra asiatiske miljøer i frykt for å oppfattes som rasistiske.

Sammenlignes med Rotherham

Saken sammenlignes med Rotherham-saken, der det ble avslørt at minst 1.400 barn var offer for menneskehandel og misbruk mellom 1997 og 2013.

I 2016 ble åtte menn dømt til opptil 19 års fengsel i saken . Også i den saken ble myndighetene kritisert for å være unnvikende.

Vil ha granskning

Lucy Allan, som sitter i parlamentet og representerer Telford, betegner avsløringen som «ekstremt alvorlig og sjokkerende». Hun krever en offentlig granskning.

Avisen har vært i kontakt med tolv ofre i saken. De fleste av dem kjenner ikke til hverandre. Til sammen peker de ut flere enn 70 overgripere og fremholder at overgrep skjedde så nylig som for en måned siden.

Estimatet på 1.000 ofre i saken er anslått av professor Liz Kelly i avdelingen for studier av barn- og kvinnemishandling ved London Metropolitan University. Estimatet er gjort basert på dokumentasjonen avisen har funnet.

Voldtatt og truet

Ett av ofrene, en 14 år gammel jente, sier til avisen at hun ble «groomet» og utnyttet etter at telefonnummeret hennes ble solgt til pedofile:

– Jeg hatet det som skjedde, men overgriperne truet med med at om jeg sa noe kom de til å gå etter lillesøsteren min og fortelle moren min at jeg var prostituert, sier 14-åringen.

Hun sier at trass i at hun måtte be om angrepiller fra den lokale klinikken to ganger i uken, var det ingen som stilte noen spørsmål.

– Jeg ble gravid to ganger og tok abort begge gangene. Bare timer etter min andre abort ble jeg voldtatt av flere menn.

Hun forteller at lederne av nettverket truet med å brenne ned huset til familien hennes hvis hun tystet.

– Blir tatt ekstremt alvorlig

Politiet framholder at alle meldinger om om seksuell utnyttelse av barn blir tatt ekstremt alvorlig, og at de kjenner til sakene avisen skriver om.

De svarer ikke direkte på kritikken som kommer frem.

– De senere årene har vi kontinuerlig fokusert på dette området og jobbet tett med forskjellige samfunn for å sørge for at tilliten er der hvis de ønsker å melde saker de kommer over. I fjor takket representanter fra innenriksdepartementet våre ansatte som jobber for å beskytte unge som risikerer å bli utnyttet seksuelt, sier politiinspektør Martin Evans.

En politietterforskning kalt «Operation Chalice» identifiserte flere enn 100 potensielle overgrepofre mellom 2007 og 2009. De trodde dessuten at det kunne være så mange som 200 overgripere. Ni personer ble fengslet i saken.

En talsperson for de lokale myndighetene i Telford og Wrekin sier at de jobber veldig annerledes med seksuell utnyttelse av barn nå enn for ti og 20 år siden. Hun er sitert på at slike saker har høyeste prioritet.