ETTERFORSKER: Spesialetterforsker Robert Mueller kan ha avdekket et forsøk på å etablere en hemmelig kanal mellom Trump-administrasjonen og Russland. Foto: SAUL LOEB / AFP

Russland-etterforskningen: Ville opprette hemmelig bakkanal til Kreml

Publisert: 09.03.18 03:36

Et møte på Seychellene like før Donald Trump ble innsatt som president, skal i virkeligheten ha vært et forsøk på å opprette en hemmelig bakkanal mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

Det skal ha kommet frem i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av et mulig samrøre mellom Trump-kampanjen og Russland , skriver Washington Post .

I januar 2017, kort tid før Trump ble tatt i ed som president, skal grunnleggeren av det private sikkerhetsselskapet Blackwater, Erik Prince, ha møtt en tjenestemann nær Russlands president Vladimir Putin på ferieparadiset Seychellene. Ifølge et vitne som nå samarbeider med Mueller-etterforskningen, skal dette møtet i virkeligheten ha vært et ledd i forberedelsene til et møte mellom Trumps overgangsteam og russiske myndigheter, der man skulle drøfte det fremtidige forholdet mellom de to landene.

Prince hadde ingen formel rolle i overgangsteamet, men skal overfor dem som bidro til å arrangere møte med russeren, ha presentert seg som en uoffisiell utsending for Trump.

Prince har tidligere forklart at møtet ikke var planlagt på forhånd, men kom tilfeldig i stand fordi han befant seg på øya sammen med tjenestemenn fra Forente Arabiske Emirater. Han har flere ganger benektet at møtet var et ledd i arbeidet med å etablere en bakkanal mellom Moskva og den påtroppende Trump-administrasjonen.

Overfor etterretningskomiteen i Representantenes hus har Prince forklart at han ble introdusert for russeren fra noen i delegasjonen som mente han kunne være interessant med tanke på mulige forretningsavtaler. Ifølge Prince varte møtet i mindre enn 30 minutter, eller «så lang tid det tok å drikke en øl».

Etterforskerne mistenker imidlertid at dette møtet var et av de første forsøkene på å etablere en bakkanal for hemmelige samtaler mellom Trump-administrasjonen og Kreml. Samtidig som Mueller undersøker omstendighetene rundt møtet på Seychellene, jobber etterforskerne bredt med å kartlegge andre påståtte forsøk på å skape en slik kanal.

Prince ønsker ikke å kommentere de nye lekkasjene fra etterforskningen, og viser til sine tidligere uttalelser.

Samtidig blir Trump beskyldt for å drøfte etterforskningen med flere vitner.

Ifølge New York Times skal Trump ved minst to anledninger ha spurt medarbeidere som har forklart seg for etterforskerne om deres vitnemål. En av dem skal være hans egen stabssjef Reince Priebus. Ifølge New York Times’ kilder skal presidenten etter stabssjefens møte med etterforskerne ha spurt hvordan møtet gikk, og om etterforskerne hadde vært «greie med han».

Dermed kan Trump ha trosset klare råd fra sine egne advokater om å ikke gjøre noe som gjør at han senere kan bli beskyldt for å forsøke å påvirke etterforskningen.

I midten av februar ble det kjent at Mueller har tatt ut tiltale mot 13 russere og tre selskaper som han mener blandet seg inn i valget i USA. Russerne skal ifølge tiltalen ha brukt falske profiler på sosiale medier for å fremstå som amerikanere, og de anklages også for å ha kjøpt reklameplass på nettet i amerikanske navn for å påvirke velgernes holdninger mens Hillary Clinton og Donald Trump kjempet om å bli USAs president.