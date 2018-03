Britisk politi: Russisk eksspion forsøkt drept med nervegass

Publisert: 07.03.18 18:10 Oppdatert: 07.03.18 20:54

Dobbeltagenten Sergei Skripal (66) og hans datter Yulia (33) ble forgiftet med nervegift, og forsøkt drept, opplyser britisk kontraterrorpoliti.

Konklusjonen om at de har blitt eksponert for nervegass kommer frem etter at det har blitt gjennomført kjemiske og medisinske undersøkelser, opplyser leder for det britiske kontraterrorpolitiet, Mark Rowley, under en pressekonferanse onsdag kveld.

Det er forsvarslaboratoriet i forskningsparken Porton Down som har gjennomført de kjemiske undersøkelsene av stoffet.

Skripal og hans datter ble søndag funnet bevisstløse utenfor et kjøpesenter i Salisbury. De er innlagt på sykehus og kjemper fortsatt for livet.

Foreløpig er det uvisst hvem som skal ha forsøkt å ta livet av dem. Det er heller ikke kjent hva slags nervegass som har blitt brukt, men de mest vanlige er VX og Sarin, skriver The Guardian.

Begge giftene regnes for å være noen av verdens farligste. De britiske etterforskerne mistenker at Skripal og hans datter skal ha inhalert gassen, skriver The Daily Mail .

Klaget på kløe og pustevansker

Flere helsepersonell og to politifolk har samtidig blitt lagt inn på sykehus etter at de klagde på kløe i øyene og problemer med pusten. De hadde alle vært i kontakt med Skripal og Yulia søndag ettermiddag. De fleste er skrevet ut av sykehuset nå.

En politimann er imidlertid fremdeles kritisk syk etter å ha blitt utsatt for en tilsvarende nervegift, opplyser etterforskningsledelsen onsdag kveld. Politimannen skal være den som først kom til stede for å få liv i Skripal og Julia.

Politiet har blant annet sperret av område rundt en pizzarestaurant og en pub, der 66-åringen og hans datter skal ha vært søndag ettermiddag. Ansatte som jobber i området har også blitt sjekket av helsepersonell.

Russland nekter skyld

Skripal ble utlevert til Storbritannia i en spionutveksling i 2010. Han ble dømt for spionasje og utlevering av russiske agenter til britisk etterretning i 2006.

Media spekulerer i om russisk etterretning står bak forgiftningen av Skripal og hans datter. Russiske myndigheter nekter imidlertid for å ha noe med dette å gjøre.

Maria Zakharova, pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet sier at det er «grunnløse påstander» om at Moskva skulle være involvert. Hun mener britene driver en kampanje for å sverte Russland , skriver Tass .

– Det som skjedde med Skripal har umiddelbart blitt brukt for å fyre opp under den antirussiske kampanjen i vestlige medier. Anklagene har til hensikt å forverre forholdet mellom Storbritannia og Russland, sier hun.

Angrepet på Skripal og hans datter etterforskes av kontraterrorpolitiet.