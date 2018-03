Russlands utenriksminister Sergej Lavrov krever å få tilgang til prøver av nervegiften som skal ha rammet den russiske eksspionen Sergej Skripal. Foto: AP / NTB scanpix

Russland krever tilgang til prøver av nervegiften i Skripal-saken

NTB

Publisert: 13.03.18 12:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-13T11:05:00Z

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov krever at landet får tilgang til nervegiften som skal ha rammet den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter.

Søndag 4, mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. De to ligger fortsatt i koma.

Nå krever Russland å få tilgang til prøver av nervegiften.

Det kommer fram i en uttalelse fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, som ifølge Reuters også avviser at hans land har hatt noen befatning med giftangrepet.

De russiske myndighetene har omtalt det hele som «et sirkus», ment for å ramme russiske interesser i forkant av sommerens fotball-VM i Moskva.

– Vi har gjentatte ganger advart om dette, at vestlige medier i forkant av fotball-VM vil komme med omfattende kampanjer for å sverte Russland og undergrave tilliten til Russland som vert for sportsarrangementet, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.