PRESIDENT: Mahmoud Abbas i januar, under et møte med det tyske utenriksdepartementet i Ramallah. Foto: Atef Safadi / TT

Den palestinske presidenten innlagt på sykehus

Publisert: 21.05.18 22:20 Oppdatert: 21.05.18 23:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-21T20:20:45Z

JERUSALEM (VG) Det hersker usikkerhet rundt helsetilstanden til palestinernes president Mahmoud Abbas (83), etter at han flere ganger den siste uken er blitt lagt inn på sykehus i Ramallah.

Den 83 år gamle presidenten skal ha blitt sendt til sykehus søndag, og blitt lagt inn over natten. Ifølge Reuters er dette den tredje gangen Abbas har blitt lagt inn på sykehus på under en uke.

Palestinske nettaviser kommer mandag kveld med motstridende meldinger om hva som har skjedd med Abbas. Noen melder at han har fått et hjerteinfarkt, mens andre skriver at han har komplikasjoner etter en lungebetennelse.

Ifølge Hebrew News og israelske TV-stasjoner sier Ahmoud Ahmad al Tipi, som er lege og venn av Abbas, at presidenten behandles med antibiotika og at han har store problemer med lungene.

Abbas skal være i stand til å gå oppreist, men skal ha hatt behov for oksygenmaske da han spaserte en liten tur med al Tipi. Abbas må trolig holde seg på sykehuset i fire-fem dager.

Motstridende meldinger

The Times of Israel rapporterer også om at Abbas skal ha blitt sendt til sykehus med smerter i brystet.

Senest søndag sa imidlertid Dr. Saed al-Sarahneh, medisinsk direktør på sykehuset Abbas er innlagt på, til Reuters at Abbas kom til sykehuset om morgenen for for «medisinske tester» etter en «operasjon han hadde for tre dager siden i mellomøret». Sarahneh sa at alle testresultatene var normale, og Abbas’ medisinske tilstand er betryggende.

En annen kilde fra sykehuset sier til nyhetsbyrået at innleggelsen ikke er relatert til øreoperasjonen, og at Abbas får antibiotika på grunn av en infeksjon i brystet.

Dette er ikke første gang det snakkes om Abbas’ helsetilstand. Han er storrøyker, har hatt hjerteproblemer, og hadde prostatakreft for ti år siden.

For tre år siden gjorde han en offentlig opptreden på et supermarked i Palestina for å avkrefte rykter om at han hadde fått slag, ifølge The Economist.

I juni i fjor arrangerte Abbas igjen en uformell sammenkomst med vanlige palestinere utenfor kontorene på Vestbredden for å avkrefte nye rykter om at han hadde fått slag, ifølge ABC News .

Vanskelig tid

Abbas helsetrøbbel skjer samtidig som en eskalering av konflikten mellom Israel og Palestina, der flere palestinere har blitt skutt av israelske styrker etter store protester mot USAs flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Mandag forrige uke til den blodigste den blodigste dagen i Gaza siden grensekrigen i 2014.

Abbas har i mange år representert palestinerne i fredsforhandlinger, som leder av den politiske bevegelsen Fatah . Han ble Yasir Arafats etterfølger etter at han døde i november 2004, og har vært leder av Fatah siden 2005, og leder av PLO siden 2004.

Fatah er den mer moderate politiske bevegelsen i Palestina, som er vestligstøttet. Fatah er også den største fraksjonen i den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO.

Det palestinske styret har vært splittet siden 2007 mellom Hamas, som har kontroll over Gazastripen, og det mer sekulære Fatah på Vestbredden.

Konflikten mellom Israel og Palestina: Her er svar på spørsmålene du ikke tør stille.

Denne artikkelen handler om PLO

Fatah

Israel/Palestina