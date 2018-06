Pro-regjeringsstyrker, som nå angriper Hodeida fotografert utenfor byen på onsdag. Foto: NABIL HASSAN / AFP

Dramatisk angrep på livsviktig havneby i Jemen: FNs sikkerhetsråd møtes i all hast

Havnebyen Hodeida angripes nå fra sjøen med skip, langs motorveiene med bakkestyrker og fra luften med bomber og soldater i fallskjerm. Det kan føre til menneskelig katastrofe.

Storbritannia ba onsdag kveld om et hastemøte om Jemen i FNs sikkerhetsråd etter at styrker støttet og leder av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater gikk til angrep på havnebyen Hodeida.

Sikkerhetsrådet er ventet å møtes om krisen torsdag, opplyser diplomatkilder i New York til nyhetsbyrået AFP.

Hodeida er kontrollert av opprørsgruppen Houthiene.

Den opprørskontrollerte havnebyen har 600.000 innbyggere, halvparten av dem barn. Hodeida er dessuten avgjørende for import av mat og nødhjelp til Jemen, der 8 millioner mennesker lever på randen av hungersnød. 22 millioner jemenitter er avhengige av hjelp utenfra.

Angrepet er blitt forsøkt avverget på mange nivåer. FN har drevet intense forhandlinger med Houthi-opprørerne, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater for å unngå en storstilt militær konfrontasjon. Jemens regjering opplyser at den «har forsøkt fredelige og politiske midler», men altså endte med et militærangrep.

Det offisielle Emiratiske nyhetsbyrået har bekreftet at operasjonen blir utført «med deltagelse og støtte fra den emiratiske hæren»

Norske våpenprodusenter solgte i 2016 våpen, ammunisjon og annet militært materiell for over 100 millioner kroner til De forente arabiske emirater, som anklages for krigsforbrytelser i Jemen. Eksporten fortsatte i 2017, men ble stoppet i desember etter utstrakt kritikk av våpeneksporten.

Stig Jarle Hansen er professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBU på Ås og kjenner Jemen godt. Han sier det er Emiratene og deres allierte som dominerer den nye offensiven mot byen. Det er også mange leiesoldater involvert.

– Jeg tror kampene kan bli harde, og havnen kan bli skadet lenge etter at kampene er over, slik at det kan ta tid å få inn bistand. Et tap av byen vil være et stort slag for Houti-opprørerne, sier han.

Hodeidah regnes som selve livsnerven inn til det krigsherjede og lutfattige landet. Inntil 80 prosent av alle forsyninger og nødhjelp til Jemen har pleid å komme sjøveien hit. Uten mat, bensin og medisiner står befolkningen, som allerede lever på randen til hungersnød, i fare for nye utbrudd av eksempelvis kolera .

Les mer om blokaden og den humanitære situasjonen her.

