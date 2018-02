HÅPET PÅ LØSLATELSE: Laura Plummer (i midten) er fengslet i Egypt for narkotikasmugling. Familien reiste til landet i håp om løslatelse. Her med søstrene Jayne Synclair (40) og Rachel Plummer (31). Foto: SWNS.com / SWNS.com

Ble lovet benådning etter narkotikasmugling – forblir fengslet i Egypt

Publisert: 02.02.18 09:27

Laura Plummer (33) ble dømt til fengsel etter å ha hatt med seg smertestillende inn i Egypt. Familien reiste denne uken forgjeves til landet etter at hun tilsynelatende ble lovet benådning.

Den britiske kvinnen ble pågrepet på flyplassen Hurghada med 290 tabletter Tramadol i kofferten i oktober.

Et tre måneder i et kvinnefengsel, hvor advokaten forteller at hun har blitt slått og misbrukt av de andre innsatte, ble hun dømt til tre års fengsel, samt en bot på omtrent 47.000 kroner.

Hun fikk den mildeste straffen, da hun var siktet for narkotikasmugling og risikerte dermed opp til 25 års fengsel eller dødsstraff.

Forvirring om benådning

Ifølge Laura Plummers familie og advokat Mohamed Osman hadde Egypts president Abdel Fatah al-Sisi benådet henne. Hele familien reiste dermed til Egypt i håp om at de skulle få med seg Plummer tilbake til hjemlandet.

Advokat Mohamed Osman fortalte til en rekke britiske medier, med The Sun i spissen, at hun skulle bli løslatt med 95 prosent sikkerhet.

Men nå melder den britiske ambassaden i Kairo at dette ikke er tilfellet, og at Plummer forblir fengslet i Egypt.

– Det har aldri vært snakk om en benådning, forteller en talsperson fra utenriksdepartementet ifølge The Guardian.

Utenriksdepartementet mener at de ikke hadde fått beskjed om at Laura Plummer skulle benådes, og at de derfor heller ikke har rådet familien til å reise til landet.

Blir kalt «fake news»

Den britiske politikeren Karl Turner, som har vært engasjert i saken til Plummer, mener heller ikke at det har blitt lovet en løslatelse. Han går også hardt ut mot The Sun som delte nyheten.

– Det vil være veldig uvanlig hvis de egyptiske myndighetene ikke informerte det britiske utenriksdepartementet om at de hadde tenkt til å løslate en av deres borgere. Det er veldig skuffende at denne saken ble publisert uten at det ble bekreftet gjennom offisielle kanaler, skriver han på Twitter.

Løftet om benådning blir nå kalt «fake news», skriver The Independent.

Søsteren til Plummer, Rachel, svarer dog på Turner sin Twitter-melding at utenriksdepartementet hadde lovet familien at Laura skulle bli løslatt.

– Vi ble fortalt av utenriksdepartementet, som kontaktet min mor over epost, at de var 95 prosent sikre på at Laura sitt navn sto på listen over benådninger. Deretter ble vi kontaktet av Lauras advokat, Mohamad Osman, som bekreftet dette. The Sun fikk den samme informasjonen som oss, og har vært gjennom hele dette marerittet med oss fra start til slutt. De har kun tilbudt oss støtte, så å antyde at de deler rykter er feil og urettferdig, skriver hun.

Tilstått ved et uhell

Tramadol er et smertestillende legemiddel som ligner morfin. Det er forbudt i Egypt uten resept, og er kjent for å bli misbrukt i landet. Stoffet er lovlig i Storbritannia.

Den 33-årige kvinnen skal ha tilstått smuglingen ved et uhell da det var problemer med oversettelsen, og hun skal ha skrevet under på papirer som hun ikke forsto.

Plummer påstår at hun ikke var klar over at stoffet var ulovlig, og at hun skulle bringe det til sin egyptiske ektemann som hadde voldsomme smerter i ryggen.