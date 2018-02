TREKKER LOV: Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Første land i verden opphever lov om homofilt ekteskap

Publisert: 08.02.18 12:05

Øystaten Bermuda sa i mai 2017 ja til likekjønnet ekteskap. Nå trekker de loven.

– Jeg tenker at det er en påminnelse om at de rettighetene vi kjemper igjennom for likestilling og mot diskriminering ikke er vunnet en gang for alle, sier Ingvild Endestad, leder i foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), til VG.

Loven som sa ja til homofilt ekteskap ble innført i mai i 2017 i det selvstyrte britiske territoriet, og opphevet onsdag denne uken.

Den er erstattet med en lov som sier at homofile kan inngå partnerskap, og skal inneholde noen av de samme rettighetene som giftermål.

Ifølge innenriksminister Walton Brown søker den nye loven å balansere motstanden mot likekjønnet ekteskap på den konservative øya, samtidig som den skal overholde europeiske rettsavgjørelser som sikrer anerkjennelse og beskyttelse for par av samme kjønn.

– Loven har som intensjon å være en balanse mellom de to uforsonlige gruppene på Bermuda . Den statuerer at ekteskap bare kan foregå mellom mann og kvinne, samtidig som den anerkjenner og beskytter rettighetene til homofile par, sier Brown ifølge TIME.

Da ekteskapsloven ble innført i fjor, viste mange borgere sin misnøye. En folkeavstemning i desember viste at majoriteten av befolkningen var imot ekteskap mellom to av samme kjønn.

– Rettighetene til minoriteter er spesielt utsatt fordi det er en liten gruppe i samfunnet, derfor er det sjelden en god idé å ha folkeavstemning om minoritetssaker, forklarer Endestad.

FRI-lederen mener dette tilbakesteget ikke bare fører til at homofile ikke får gifte seg, men at det sender feil signaler til befolkningen.

– Det kan forverre majoritetens holdninger til minoritetsbefolkningen, påpeker hun.

– Ikke første gang i historien

Endestad påpeker at selv om dette er det første landet som har trukket en ekteskapslov mellom likekjønnede, er det ikke første gang i historien at LHBT-personer mister noen av rettighetene sine.

– Det er flere land som gjør tilbakesteg, som blant annet Russland og andre land i tidligere sovjet, hvor man får gradvis verre forhold for LHBT-personer.

Hun peker også på USA.

– Man kan også se til USA hvor man hadde raske fremskritt, så har det plutselig blitt innført diskriminerende lover – som for eksempel at transpersoner ikke får bruke valgfritt toalett eller i være i militæret, forteller hun.

Endestad ser på dette som et tegn på at man ikke kan slutte å kjempe for homofile sine rettigheter selv om det skjer fremskritt, fordi det alltid er fare for at de forsvinner.

– Det er ikke første gang i historien det skjer. Det er rettigheter som man har jobbet for i mange år, som bare plutselig blir fjernet.