LAGT MERKE TIL: Donald Trump har 47,7 millioner følgere på Twitter, hans foretrukne mediekanal. Lørdag tvitret presidenten om seksuell trakassering. Det ble lagt merke til. Foto: AP

Rasende etter Trump-tweet om #metoo

Publisert: 12.02.18 01:11

UTENRIKS 2018-02-12T00:11:42Z

Det skal bare en påstand til for å knuse og ødelegge et liv, erklærte Donald Trump, da han i helgen kastet seg inn i #metoo-debatten på Twitter – og utløste en flom av raseri.

«Folks liv blir knust og ødelagt av en bare påstand. Noen er sanne og noen er falske. Noen er gamle og noen er nye. Det finnes ingen oppreisning for dem som utsettes for falske anklager – livet og karrieren er borte», skrev presidenten, som selv har skrytt åpenlyst av at han har trakassert kvinner seksuelt – og blitt anklaget for det samme av minst 19 kvinner, ifølge magasinet The Atlantic.

Mange oppfatter utspillet dit hen at Donald Trump forsvarer rådgiveren Rob Porter som forrige uke måtte fratre sine stilling i Det hvite hus etter anklager om konevold. Presidenten uttrykte ingen sympati for kvinnene, og ble av CNNS Dana Bash betegnet som tonedøv.

«Finnes det ikke lenger noen rettslig beskyttelse av private rettigheter?» spør Trump i twitter-innlegget.

Og responsen uteble ikke. Presidenten engasjerte utrolige mange. Ikke mange forsvarte Trump. Her er et lite utvalg:

«Presidenten i De forente stater forsvarer seksuelle overgrep og fysisk vold mot kvinner. Slik har landet vårt blitt», skriver Timmy fra Brooklyn.

VG mener: #Metoo i Norge – og i verden

«Finnes det ikke lenger sannhet? Fakta? Ydmykhet? Moral? Etikk? Lojalitet? Toleranse? Respekt? Empati? Landet vårt blir knust og ødelagt av en mann som ikke har noen av disse egenskapene. Hvor er beskyttelsen av vårt land?»

«I løpet av en generasjon eller to vil dere til slutt forstå hvilke negative følger det fikk å stemme på en slik mann, dere vil også innse hvorfor hele verden ler av USA akkurat nå. Jeg lever utenlands. Jeg snakker til europeere hver dag. De synes vi er noen idioter som valgte Trump», skriver Audrey Leora, som beskriver seg selv som en nerdete feminist og stor fan av dinosaurer.

Trumps seniorrådgiver Kellyanne Conway slo søndag tilbake mot kritikken mot sin egen sjef:

– Dette er en mann som viser stor medfølelse og forståelse for kvinner på mange ulike områder. Jeg ville ikke jobbet her hvis det ikke var tilfellet, sier hun i et intervju med ABC News-programmet «This Week».

I en tid hvor anklager om seksuelle trakasseringer og overgrep feller berømte og mektige menn over hele verden, innen absolutt alle bransjer, beveger Trump seg i utakt med de fleste i dette landet, slår New York Times fast. «Mannens trassige holdning fungerer som en påminnelse om hans problematiske historikk med kvinner», skriver avisen.

Etter at Trump ble valgt til president, erklærte flere politikere at Trump burde vurdere sin stilling på grunn av anklagene mot ham. Den tidligere demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders gikk hardt ut på TV-programmet «Meet the Press».

– Vi har en absurd situasjon der vi har et opptak av presidenten i USA, som alle i landet har sett, der han skryter av å trakassere kvinner. Han har ikke beklaget det, og har ikke fratrådt sin stilling, sa den demokratiske senatoren.

Opptaket Sanders snakker om ble publisert av The Washington Post i 2016, og er fra 2005. På opptaket forteller Trump at han kan gripe kvinner i skrittet siden han er kjendis.

– Jeg må ta noen mintpastiller i tilfelle jeg begynner å kysse henne. Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner – jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem, sier Trump i opptaket.

Den gang beklaget Trump uttalelsene og kalte dem «garderobeprat», etter at det kom kraftige reaksjoner på opptaket .

Tre av kvinnene som anklaget Donald Trump for seksuell trakassering holdt en pressekonferanse i november i fjor, hvor de ba om en etterforskning av anklagene som er rettet mot presidenten. Pressekonferansen ble for øvrig arrangert av filmstudioet Brave New Films som produserte filmen «16 Women and Trump».