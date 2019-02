arrow-left







FRAKTES UT: IS-krigere på lasteplanet i en lastebil, på vei ut av den siste landsbyen de har holdt i Deir ez-Zor. Noen av krigerne har håndvåpen, selv om de har overgitt seg.

IS-krigere får overgi seg

De skulle dø i sitt selverklærte kalifat. Nå forhandles det om en overgivelse for de siste IS-krigerne.

Publisert: 20.02.19 16:31 Oppdatert: 20.02.19 16:53







Folketomme landsbyer, der ruinene fra krigens herjinger vitner om harde kamper på bakken og bombardement fra oven. Landsby etter landsby i Deir ez-Zor provinsen i Syria ligger ødelagt.

Onsdag formiddag meldes det om at sivile fraktes ut fra området som holdes av terrorhæren IS, mens kurdiskdominerte Syrian Democratic Forces (SDF) rykker frem mot det som er igjen av Den islamske staten (IS).

ØDE GATER: En SDF-kriger vandrer blant ruinene i landsbyen As Susah ikke langt fra den siste frontlinjen mot IS. Foto: Chris McGrath / Getty Images Europe

Da kampene om den siste IS-enklaven begynte for halvannen uke siden, var 600 desperate krigere innstilt på å slåss til siste bloddråpe i landsbyen al-Bagouz.

– Kampene er veldig grusomme fordi de kjemper til døden for sin siste høyborg, sa talsmann Mustafa Bali i SDF til VG etter den første dagen med harde trefninger.

AMERIKANSK STØTTE: En amerikansk Humvee med krigere fra Syrian Democratic Forces (SDF) rett ved frontlinjen i landsbyen Bagouz. Foto: Chris McGrath / Getty Images Europe

Stillingskrig på bakken

Nå bekrefter samme mann at stillingskrig råder, mens SDF håper at de siste IS-krigerne skal overgi seg.

– De er omringet inne i et veldig lite område av Bagouz. Kampene har roet seg ned fordi vi prøver å unngå sivile dødsfall. Koalisjonen har innstilt sine bombeangrep. Hvis en IS-kriger beveger seg ut i åpent terreng så kan vi angripe ham fra bakken, men det prøver de selvsagt å unngå, sier Mustafa Bali, i en uttalelse sendt til VG via tekst- og taleapplikasjonen WhatsApp.

FAKTA: DEN ISLAMSKE STATEN Den islamske stat (ad-Dawlah al-Islamiyyah) er i utgangspunktet en irakisk jihadistgruppe som kjemper for en egen islamsk statsdannelse i Irak og Syria.

Gruppen ble etablert i 2013, med røtter tilbake til motstandskampen mot den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003. IS hadde gjennom tidligere ledere en tilknytning til al-Qaida, som gruppen deretter – under ledelse av Abu Bakr al-Baghdadi – ble en rival til.

IS hadde i 2013–2015 militær fremgang, og tok kontroll over store landområder i Irak og Syria. Deretter ble gruppen drevet på defensiven, og nedkjempet militært fra høsten 2017.

Det er stor bekymring for at gruppen skal gjenoppstå som terrorceller. Terrorister over hele verden har allerede erklært lojalitet til IS. Kilde: Store Norske Leksikon/NTB Vis mer vg-expand-down

På spørsmål fra VG bekrefter Bali at man nå forhandler med IS-krigerne. Men han avviser at de kan få forlate området, slik de skal ha fått lov til da SDF erobret «dødens hovedstad» – Raqqa.

– Forhandlingene har ikke gått så bra. Vi krever en fullstendig overgivelse. Vi vet ikke hvor mange IS-krigere som fortsatt er i live, men det eneste vi er villige til å diskutere er vilkårene for hvordan de skal overgi seg, sier Bali.

Men fra lokale kilder får VG opplyst at håpet fortsatt er at forhandlinger skal føre frem, og at IS-krigernes koner og barn er blitt tilbudt fritt leide ut fra området.

Rundt 50 lastebiler som tilhører den USA-ledete koalisjonen som kriger mot IS, har ankommet utkanten av enklaven tirsdag, ifølge britiskbaserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Lastebiler til sivile

SDF-KRIGERE: Krigerne i SDF er i hovedsak kurdere, men også arabiske styrker inngår i den amerikanskstøttede militsen som har ledet an i kampene mot IS.

Lastebilene skal brukes til å frakte vekk sivile, men også til IS-krigere som overgir seg. Under de snart åtte årene med blodig borgerkrig i Syria har krigere fra en rekke ulike fraksjoner blitt flyttet rundt etter å ha overgitt seg.

Dermed blir det neppe noen fullstendig utslettelse av IS-soldatene, slik terrorhærens krigere opplevde under de siste kampene om Mosul i nabolandet Irak. Der sa tidligere spesialutsending for USA, Brett McGurk, at «alle gjenværende IS-soldater vil dø der».

FÅR FORLATE OMRÅDET: Kvinner og barn fra områder erobret fra IS fraktes vekk i lastebiler. Foto: Chris McGrath / Getty Images Europe

På et kornete mobilbilde VG har fått sendt fra frontlinjen i Syria, kan man se hvordan IS har plassert ødelagte kjøretøy av alle slags typer i utkanten av området de fortsatt kontrollerer.

Frontlinjen går bak en rekke med betongsøyler. I området mellom frykter SDF at det ligger et stort antall miner. Man er også svært utsatt for snikskyttere om man rykker fremover, fordi terrenget går ned på midten.

FRONTLINJEN: Et område på anslagsvis 500–700 meter skiller SDF-krigernes posisjon fra der de siste IS-krigerne og et ukjent antall sivile skjuler seg. Foto: Privat

Hva skjer nå?

Det store spørsmålet er hva som skal skje med IS-krigerne som overgir seg. USAs president Donald Trump har bedt Europa hente tilbake 800 IS-krigere. Han sier det eneste alternativet er at de slippes fri, noe han ikke ønsker.

pullquote – Vi vil ikke se at disse IS-krigerne kommer seg inn og sprer seg i Europa, advarer Trump.

Statsminister Erna Solberg har sagt at regjeringen ikke vil motsette seg at norske IS-krigere og deres barn vender tilbake til Norge. Frankrike undersøker om de kan hente sine statsborgere hjem, mens Tyskland har vært tydelig på at det er mer komplisert enn Trump tror.

Storbritannia har signalisert at staten vil jobbe aktivt mot at fremmedkrigere får returnere.

MÅ GJENOPPBYGGES: Sivile har begynt å vende tilbake til småbyer som Hajin, nær frontlinjen. Men ødeleggelsene som møter dem er enorme. Foto: Chris McGrath / Getty Images Europe

SDF-talsmann Mustafa Bali har kommet med et annet forslag, nemlig at FN oppretter en internasjonal domstol for IS-krigere, slik at de kan dømmes på syrisk jord.

– Vi oppfordrer FN til å etablere en spesialdomstol for IS-terrorister vi har fanget. Vi har bedt de forskjellige landene om å ta tilbake sine egne borgere siden det ikke finnes en anerkjent juridisk infrastruktur i Nord-Syria, men vi har ikke fått noe svar, fortviler Bali.