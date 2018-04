DLTE UT DRIKKEVANN: I 2016 ble det delt ut gratis vann på flasker i Flint. Foto: Thomas Nilsson / VG

Over 25.000 barn kan få helsesjekk etter vannskandalen i Flint

Publisert: 10.04.18 04:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-10T02:30:00Z

En avtale kan sikre at tusenvis av barn eksponert for forurenset vann får grundig helsesjekk og blir fulgt opp på skolen.

Mandag ble det inngått et forlik i deler av et føderalt søksmål mot staten Michigan, Flint skoledistrikt og en regional utdanningsinstitusjon. Avtalen skal ifølge Washington Post medføre at opptil 25.000 barn og unge får en helsesjekk og evaluering av om de trenger ytterligere oppfølging på skolen.

Det var i 2015 vannskandalen i Flint i Michigan ble kjent, der bly-forurenset vann ble brukt som drikkevannskilde i 18 måneder før det ble avdekket. Eksponering kan angivelig medføre adferdsproblemer og lavere IQ.

Staten bidrar med 4,1 millioner dollar, eller rundt 33 millioner kroner, for å få programmet i gang innen høsten.

Testene vil være frivillige, men over 25.000 kan være kvalifisert til å delta.

Det hele startet i april 2014 da bymyndighetene sluttet å kjøpe vann fra nabobyen Detroit for å spare penger. I stedet begynte de å hente ut drikkevann fra en lokal elv der vannet var så forurenset at det etset seg inn i vannrørene av bly.

Myndighetene anslo da det ble kjent at mellom 6000 og 12.000 barn har blitt blyforgiftet.

I januar 2016 erklærte daværende president Barack Obama unntakstilstand i byen med 100 000 innbyggere, som følge av farlig høyt nivå av bly i drikkevannet.

Den ferske avtalen kommer få dager etter at myndighetene besluttet at de ikke lenger deler ut gratis drikkevann i Flint, ifølge New York Times fordi blynivået i vannet de siste to årene har vært under den lovlige grensen. Flee har kritisert avgjørelsen.