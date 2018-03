BESØK: Kim Jong-un og kona Ri Sol – ju vinker til fremmøtte under sitt tre dager lange uoffisielle besøk i Kina fra søndag til onsdag denne uken. Foto: REUTERS TV / X00514

Forsker: Enormt internasjonalt gjennombrudd for Kim Jong-un

Publisert: 29.03.18 18:05 Oppdatert: 29.03.18 18:28

2018-03-29

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har på kort tid blitt en internasjonal superstjerne, men det trenger ikke å bety varig nedrustning i Øst-Asia, sier professor Stein Tønnesson.

Torsdag morgen offentliggjorde sørkoreanske myndigheter at lederne i Nord- og Sør-Korea skal møtes i et historisk toppmøte i den demilitariserte sonen mellom landene 27. april.

Offentliggjøringen kommer like etter den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-uns besøk i Kina søndag til onsdag denne uken.

– Dette er et enormt gjennombrudd på den internasjonale arena for Nord-Koreas leder. Etter å ha holdt seg hjemme i mange år, møter han nå verdens fremste statsledere, og vil etter møter med USAs Donald Trump , Russlands Vladimir Putin og Japans Shinzo Abe, bli en anerkjent statsmann i Øst- Asia , sier professor ved PRIO, Stein Tønnesson til VG.

Et åpenbart tema mellom Sør- og Nord-Korea er nedrustning i Nord-Korea og Jong-uns planlagte møte med USAs president Donald Trump i slutten av mai.

Etter Jong-uns møte med Kinas president Xi Jinping, kom det ut at Nord-Korea ønsker en trinnvis nedrustning.

Men det er et alt for stort tema til at det kan bli løst på ett toppmøte alene, mener Tønnesson.

– Det beste verdenssamfunnet kan håpe på etter møtet mellom Trump og Jong-un, er at de to blir enige om et veikart for prosessen videre, sier han.

Ifølge Tønnesson bør et slikt veikart inneholde følgende punkter:

USA og Sør-Korea skal ikke lenger holde provoserende militærøvelser i regionen. Nord-Korea skal stanse alle prøveskytinger. Det må komme på plass ordninger som hindrer at det oppstår farlige situasjoner mellom Nord- og Sør-Korea.

– Men ingen bør ha noen illusjon om at det nå går bedre. Møtene med Nord-Korea gir et pusterom og en mulighet, men det er også svært sannsynlig at det kan gå dårlig, sier Tønnesson.

En av hovedårsakene til at det kan gå dårlig, er USAs president Donald Trump, mener Tønnesson.

– Jeg er redd for at de som bestemmer i USA, ikke har innsikt i disse tingene. Ingen i Trumps team har erfaring fra samtaler med Nord-Korea. Basert på hans Twitter-meldinger ser Trump ut til å ha sterk tro på at han selv skal kunne komme frem til noe, sier Tønnesson.

Usikkerheten er også stor rundt den nordkoreanske lederen.

– Det kan være at Jong-un er en ny type leder som ønsker å ta landet ut av isolasjon. Men nordkoreanske ledere er kjent for å ha brutt avtaler før, sier Tønnesson.

I tillegg til dette har Trump nettopp ansatt den svært kontroversielle John Bolton som sikkerhetsrådgiver .

Nord-Korea vil i møtet med USA være fullt klar over Boltons syn på hva USA bør gjøre med landet:

Bolton mener USA bør gå til krig mot Nord-Korea for å hindre at landet får brukt sine atomvåpen mot USA.

– Det kan veldig lett skje at forhandlingene mellom USA og Nord-Korea mislykkes. Og da står vi overfor en akutt krise i juni, sier Tønnesson.

Et sammenbrudd i forhandlingene kan skje på tre måter:

Jong-un og Trump ser at de ikke har noe å bli enige om, og møtet i mai blir utsatt eller avlyst. Jong-un og Trump møtes, men ser at de ikke klarer å bli enige, og møtet blir mislykket. De er begge så oppsatt på å få til en avtale, at de lager en avtale som er så vag at de ender med å beskylde hverandre for brudd på den.

– Skjer noe av dette har man en ny krise, hvor forhandlingsløsningen har brutt sammen. Og da er det en risiko for at USA går til krig mot Nord-Korea, sier Tønnesson.