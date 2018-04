IMAGE: Putin vil gjerne fremstå som en prinsippfast leder som ikke er redd for krig, mener professoren VG har snakket med. Foto: ALEXEY DRUZHININ / RIA-NOVOSTI

Russisk ekspert: Putin tjener på krigsfrykt – men kan tape på krig

Publisert: 13.04.18 17:11 Oppdatert: 13.04.18 17:31

ST PETERSBURG (VG) Frykten for en krig med USA styrker Putin på hjemmebane, men Russlands president har alt å tape på en omfattende væpnet konflikt mellom partene, mener russisk forsker.

De siste turbulente dagene har flere høytstående personer i russisk forsvar og diplomati truet med å svare militært dersom USAs går til angrep på Assads styrker i Syria.

Eskaleringen av krisen ryster den russiske opinionen, som får servert nyhetssak etter nyhetssak om «USAs provokasjoner» i statlig kontrollerte media.

Russlands president Vladimir Putin tjener på frykten for krig, mener professor i russisk-amerikanske relasjoner ved St Petersburg European University, Ivan Kurilla.

– Putin profiterer på at Trump, med god hjelp fra russisk media, fremstår som krigshissende og ustabil. Putin bruker det for tiden svært dårlige forholdet til Vesten til å bygge opp en anti-liberal og antivestlig opinion i landet, slik vi tidligere har sett russiske presidenter gjøre når de trenger å styrke sin stilling innenrikspolitisk, sier professoren til VG i St Petersburg.

Fakta FAKTA: FN dypt bekymret Landene i FNs sikkerhetsråd har ikke greid å bli enige om en felles resolusjon etter det påståtte kjemiske angrepet mot Douma. Russland og USA satte denne uken ned foten for hverandres forslag om en granskning, dermed ble ingen av forslagene vedtatt. FNs generalsekretær António Guterres uttrykker «dyp bekymring» over uenigheten og ber partene om å «unngå at situasjonen kommer ut av kontroll». (Kilde: NTB)

Russiske styrker patruljerer

Torsdag morgen sendte russiske nyhetsbyrå meldinger ut om at hele Douma, opprørernes siste bastion i Øst-Gouta, er gjenerobret av syriske styrker, og at russisk militærpoliti nå har begynt å patruljere i gatene der.

Det heter seg at styrkene «utgjør en garanti for overholdelse av lov og orden i byen», siterer RIA Novosti det russiske forsvarsdepartementet.

Den tidligere russiske generalen Vladimir Sjamanov hevdet tirsdag at et amerikansk angrep på Syria kan føre til at Russland angriper amerikanske marineskip og fly.

Russlands viseambassdør til Frankrike la seg på den sammen linjen torsdag morgen i et intervju med Franceinfo . «Blir du angrepet, kan og må du reagere», sa Artem Studennikov til kanalen.

Putin «sjanseløs»

Selv om det ligger mye prestisje for Russland i å fremstå som ukuelig, er det først og fremst for imagets del: Det er ingen grunn til å tro at Putin ønsker en faktisk krig med Vesten, mener professoren i St Petersburg.

– Jeg har store vanskeligheter med å se at han skulle tjene på det. En krig mot USA og NATO er noe helt annet enn for eksempel annekteringen av Krim. Der var Putin klar for å betale prisen i form av isolasjon fra det internasjonale samfunnet og sanksjoner som fulgte med det, fordi det sikret ham popularitet og dermed makt innenriks. Men dette er langt større. Det russiske militæret er omfattende, men ganske sjanseløst mot USA og NATO, sier Ivan Kurilla til VG.

Stille fra Putin

Der USAs president ikke har nølt med å bruke de hardeste formuleringene mot Russland, som « Gjør dere klare, Russland», for missilene «vil komme, fine og nye og smarte», har Vladimir Putin nøyd seg med en kort kommentar om at «situasjonen i verden blir mer og mer kaotisk, men vi håper likevel at sunn fornuft vil vinne til slutt».

Godt hjulpet av Kreml-styrt media, fremstår Putin som den sindige og fornuftige lederen sammenliknet med Trump, mener eksperten på russisk-amerikanske relasjoner.

Det er dessuten typisk Putin å være sparsom med uttalelser når det er mye på spill, mener professor Kurilla.

– I store saker som risikerer å eskalere, ser vi gjerne at Putin avventer noen dager for å se hvordan det utvikler seg. Han kan derimot godt være tøff i tonen og «macho» når han reelt sett ikke risikerer så mye. Slik kan han fremstå som en tøff mann for velgerne, uten å være dumdristig, sier Kurilla til VG.

I skrivende stund er artikkelen som omtaler Trumps truende tweet fortsatt den nest mest leste hos nyhetsbyrået TASS , selv over et døgn etter saken ble publisert.

Denne artikkelen handler om Russland

USA

Vladimir Putin