Ti menn ble drept og kastet i en grav som naboene hadde gravd. En av dem tok fram mobilen og sikret bevis. Nå dommen mot soldatene falt. I flyktningleiren i Bangladesh sørger familiene.

Syv soldater dømt for rohingya-massakre. Nå forteller familiene om tragedien

Publisert: 16.04.18 00:30

Syv soldater er ifølge Myanmars regjering dømt til ti års fengsel og straffarbeid etter rohingya-massakren i landsbyen Inn Din. I en flyktningleir i Bangladesh lever familiene til de ti mennene som ble skutt og hakket til døde. Nå forteller de sine historier.

– Fire offiserer er refset og fratatt sine stillinger for livstid. De skal sone straffen på ti år med hardt straffarbeid i et øde område. Tre soldater blir satt ned i rang og må sone samme straff som offiserene. En rettssak mot politi og sivile som deltok i forbrytelsen forberedes, sa Myanmars øverste militære leder Min Aung Hlaing i en uttalelse forrige uke, ifølge Reuters.

Tre gravide kvinner, flere titalls små barn, søsken, foreldre. De så nære familiemedlemmer bli kommandert vekk til det som skulle bli en brutalt død tidlig i september i fjor. Selv flyktet de fra Rakine-provinsen i Myanmar, mot et tryggere Bangladesh.

Flukten gikk nordover i monsuntiden. Det styrtregnet, det var varmt og fuktig. Familiene tok seg fram gjennom skoger og jorder, livredde forsøkte de å unngå militærkontroller. På flukten passerte de nedbrente landsbyer. Reisen over havet til Bangladesh ble betalt med smykker og det de hadde av verdier.

Brente husene

Det var i august i fjor at situasjonen i den urolige Rakine-provinsen eskalerte voldsomt. Provinsen som ligger nordvest i landet, har en blandet befolkning av buddhister og rohingyaer. De er muslimer. De anerkjennes ikke som innbyggere i Myanmar og det har vært etniske konflikter lenge. 25. august angrep rohingya-aktivister forhatte sikkerhetsstyrker og drepte 12 av dem. I dagene etter økte spenningen i området. Drapene ble hevnet blant annet ved at landsbyer ble satt i brann. De neste ukene flyktet 700.000 mennesker til Bangladesh.

27. august kom sikkerhetsstyrkene til landsbyen Inn Din. Reportere fra nyhetsbyrået Reuters har dokumentert massakren:

Husene ble brent og innbyggerne flyktet ned til en strand. De ble funnet av sikkerhetsstyrkene som også hadde med seg rasende buddhister. Soldatene tvang alle de livredde menneskene til å knele på stranden. Ti menn ble kommandert ut av den store gruppen livredde.

Fakta Rohingya Det bor mellom 800.000 og 1,3 millioner rohingyaer i Rakine-provinsen i Myanmar. De er i hovedsak muslimer. Myndighetene i Myanmar nekter dem statsborgerskap fordi de mener de hører hjemme i India og Bangladesh. Situasjonen er blitt forfulgt i landet i årevis og situasjonen er blitt enda vanskeligere de siste årene. Myndighetene beskylder for å gjennomføre etnisk rensing. I forbindelse med situasjonen høsten 2017, kom det sterk kritikk mot fredsprisvinner Aung San Suu Kyi fordi hun ikke gikk sterke ut mot massakrene.

– Moren min la et sjal over hodet mitt. Kanskje de trodde jeg var en kvinne, sier Abdul til Reuters.

Broren hans Shaker ble ført vekk. Han skulle på et møte, sa soldatene. Abdul forstår ikke hvorfor soldatene tok broren, mens han ble spart.

Gravde naboens grav

I landsbyen gravde buddhistiske naboer graven til de muslimske landsbyboerne. De ti mennene fikk ifølge vitner Reuters har snakket med, hendene bundet sammen på ryggen. Så ble de stilt opp på rekke, tvunget i kne og skutt eller hakket til døde. En av dem, en religiøs lærer, ble halshugd som hevn for at en buddhistisk eldre mann var blitt drept.

Vitnene som forteller, er mennenes buddhistiske naboer. De deltok i massakren og det er de som er Reuters’ kilder. En av naboene tok også opp mobilen. Den eldre mannen filmet og fotograferte. Derfor er Inn Din-massakren godt dokumentert. Mannen har forklart til Reuters at han filmet og fotografere for å bevise hva som skjedde. Han ønsker ikke at noe lignende skal skje igjen i hans landsby.

Journalister fengslet

Det var Reuters-journalistene Kyaw Soe Oo og Wa Lone som bestemte seg for å undersøke massakren i landsbyen der bønder og fiskere levde med familiene sine. Jakten på sannheten provoserte regimet i Yangoon. De to reporterne har sittet fengslet siden pågripelsen 12. desember og risikerer inntil 14 års fengsel for å ha publisert statshemmeligheter.

Bevisene er så sterke at Myanmars militære ledelse 10. januar i år bekreftet at ti rohingyaer ble massakrert i Inn Din. Men militæret hevder at de ti var medlemmer i en gruppe med 200 terrorister som angrep sikkerhetsstyrker. Buddhister i landsbyen har avvist at det var angrep i forkant av massakren, skriver the Independent.

Fullførte jobben

Nå har Reuters-reporternes kollegaer fullført jobben til de to fengslede journalistene. Familiene til de ti drepte mennene er sporet opp. I flyktningleiren Kutupalong-Balukhali i Bangladesh strever enker, foreldre og barn med livet på flukt og tankene på hva som skjedde med mennene de måtte forlate:

Mennene ble tatt 27. august. De var fedre, ektemenn og sønner. To var tenåringer. Familiene ventet på mennene på stranden. De beveget som mot landsbyen i skogen om nettene. Koner, barn, søsken og foreldre ventet, ingen menn kom. Til slutt våget de ikke å vente lenger. Foreldre og enker forteller om uenighet. Mødre nektet å reise uten sønnene. Fedre dro dem med seg, de fryktet at soldatene ville ta dem også.

Amina Khatun forteller om det siste glimtet hun fikk av ektemannen Abdul Majid:

– Han så veldig redd og trist ut. Jeg vet ikke hvorfor han ble valgt ut, sier hun til Reuters.

Amina og hennes åtte barn flyktet til Bangladesh sammen med mange hundre tusen rohingyaer.

– Vi visste ikke hvor vi skulle dra. Vi bare fulgte med de andre. Jeg trodde mannen min skulle komme etter oss.

Hun fikk vite om mannens skjebne av familie som også kom til leiren. Reuters’ reportere fant graven hans og bilder der Amina ser at strupet hans er skåret over.

– Ingenting kan rettferdiggjøre eller rette opp dette. Det finnes ingen mulighet for hevn. Alt avhenger av Allah, sier hun til Reuters.

Mange av familiemedlemmene som flyktet uten de drepte mennene, forteller at de drømmer om dem daglig. Det er ekstra vanskelig å vite at de forlot dem før de visste hva som var skjedd.

FNs sikkerhetsråd diskuterte situasjonen i Myanmar i slutten av februar. Forholdet mellom flyktningene fra Myanmar og lokalbefolkningen ved flyktningleiren i Bangladesh blir stadig vanskeligere.

FNs høykommissær for flyktninger har kalt operasjonen mot rohingyaene i Myanmar for et skoleeksempel på etnisk rensing. FNs spesialutsending for menneskerettigheter i Myanmar, Yanghee Lee, har fastslått at operasjonen også bærer preg av folkemord.