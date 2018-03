Politimann sparket etter drapet på Alton Sterling (37) i 2016

En politimann, som skjøt og drepte en afroamerikansk mann i Baton Rouge i USA i 2016, har fått sparken med umiddelbar virkning.

Politisjefen i byen, Murphy Paul, opplyser at en annen har blitt suspendert i tre dager, ifølge nyhetsbyrået AP.

Den 37 år gamle fembarnsfaren Alton Sterling ble skutt og drept natt til 5. juli i 2016 utenfor en storkiosk der han solgte CD-plater. Skyteepisoden i Baton Rouge ble filmet og delt på nett og utløste en bølge av protester.

De to politimennene som var involvert i den dødelige konfrontasjonen med Sterling har begge hatt lønnet permisjon siden hendelsen. I forrige uke bestemte statsadvokaten i Louisiana at det ikke var grunnlag til å reise tiltale mot noen i saken, men den får likevel konsekvenser for arbeidsforholdet til de to politifolkene.

Politisjefen sier avgjørelsen om å sparke og suspendere de to ikke er basert på politikk.

– Min beslutning er heller ikke basert på følelser. Den er basert på sakens faktiske omstendigheter, sier han.

I videoopptaket som ble publisert etter hendelsen kan man høre en av politimennene banne og rope til Sterling, mens han truer med å skyte ham i hodet når Sterling spør hva han har gjort.

Når Sterling klager på smerter, velger en av mennene å bruke en elektrosjokkpistol på ham. En av dem takler så Sterling i bakken, og man kan høre en av dem rope «han har våpen». Deretter blir Sterling skutt og drept.

