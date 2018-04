«Han var familiens løve»: Tenåringen ble skutt i hodet av israelske styrker

Publisert: 05.04.18 14:24

18-åringen Abdel Fattah fikk aldri vært utenfor Gazastripen. I forrige uke ble han drept av israelske skarpskyttere. Her forteller venner og familie til VG om hans liv og død.

Abdel Fattah Abdul Nabis korte liv var omringet av konflikt, men i de aller siste sekundene han levde virket han tilsynelatende uredd.

I videobildene av hans død, filmet på langfredag i forrige uke fra mange vinkler, kan du se grensegjerdet mot Israel noen hundre meter unna. Sammen med en annen palestinsk demonstrant, løper Abdel Fattah ubevæpnet ut på den åpne sletten for å hente et bildekk.

Mens kuler treffer bakken rundt føttene deres og støv virvler opp, løper de to i motsatt retning, vekk fra grensegjerdet. Så, plutselig, treffer en av kulene til slutt 18-åringens hode, og han faller umiddelbart i bakken.

Abdel Fatteh er en av de siste i en svært lang rekke døde, i en konflikt som startet et halvt århundre før han selv ble født. Tenåringen var blant de 17 drept under demonstrasjoner på Gazastripen fredag for en uke siden .

Drap som dette blir ofte kun enda et tall for statistikk i Israel-Palestina-konflikten. For å belyse én ung palestinsk demonstrants liv og død, har VG derfor snakket med venner, familie og vitner som så tenåringens siste sekunder.

En drøm om familiens hjemsted

– Vi var alltid sammen, og nå er han borte og vil aldri komme tilbake, sier Abdel Fattahs fetter, Samed Raafat, til VG over telefon fra Gaza .

Deres familie var opprinnelig fra landsbyen Simsim, 15 kilometer nordøst for Gaza, nå inne på det israelsk territoriet. I forkant av opprettelsen av staten Israel i 1948, ble landsbyens innbyggere i mai samme år tvunget til å flytte av israelske styrker.

– Min familie har alltid drømt å flytte tilbake, sier Raafat.

Forrige fredags demonstrasjoner var ment som en protest med krav om at palestinske flyktninger og deres etterkommere må få vende tilbake til sine tidligere hjem i Israel.

– Før demonstrasjonen tok Abdel Fattah en dusj og gikk til frisøren, og så dro han til møtepunktet for demonstrasjonen ved Safina, utenfor Gaza by, sier Raafat.

Fakta Fakta om Gazastripen * Gazastripen er på størrelse med Hamar kommune og hjem for om lag 2 millioner palestinere. 1,3 millioner av dem er registrert som flyktninger eller etterkommere av palestinere som ble drevet på flukt da staten Israel ble opprettet i 1948. * Området ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen i 1967, men gitt tilbake til palestinerne i 2005. Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor, samt grensa med unntak av Rafah-overgangen til Egypt. * I 2006 vant Hamas valget i de palestinske områdene, men fikk ikke kontroll over de Fatah-kontrollerte sikkerhetsstyrkene på Gazastripen. * I 2007 kom det til væpnet strid som endte med at Hamas jaget de palestinske sikkerhetsstyrkene ut av enklaven. * Palestinernes president, Fatah-leder Mahmoud Abbas, oppløste den Hamas-dominerte regjeringen, men Hamas fortsetter å styre på Gazastripen. * Israel har innført en streng blokade av området, og militante palestinske grupper har svart med å skyte tusenvis av hjemmelagde raketter mot det sørlige Israel. * Israel har det siste tiåret gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven, som har kostet tusenvis av palestinere livet og forårsaket store materielle ødeleggelser. * Enklaven er nå uten elektrisitet store deler av døgnet, 95 prosent av vannet er udrikkelig og offentlige tjenester blir stadig dårligere. * Arbeidsledigheten er på rundt 50 prosent, og 80 prosent av innbyggerne er avhengige av matvarehjelp utenfra. (NTB)

Akkurat hva som skjedde da Abdel Fatteh ble drept er sentralt, fordi det internasjonale samfunnet, FN og EU inkludert, nå krever en uavhengig gransking av drapene.

– Det er viktig at denne typen handlinger blir undersøkt og ettergått på en troverdig måte, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide denne uken.

Hun sa videre at det er «uakseptabelt å skyte med skarpt mot ubevæpnede demonstranter».

«Han løp vekk»

Fetteren Samed Raafat sier til VG at Abdel Fattah var en fredelig demonstrant som protesterte med andre ungdommer.

– Han holdt ikke våpen eller noe annet som kunne skade den israelske hæren, sier han.

– Han hadde ikke en pistol, ikke en molotov, han hadde et dekk. Kan et dekk skade israelerne? Han var ikke på vei mot Israels side, han løp vekk, sa Abdel Fattahs bror til Washington Post denne uken.

En eldre bror sa: «De kastet steiner, men steinene nådde ikke engang gjerdet. Det er et symbol, å kaste steiner fra vårt land»

Familien har uttalt at tenåringen jobbet i brorens falafel-restaurant og at han ikke tilhøre noen militant gruppe.

Fotografen Mahmoud Abu Salama tok det siste bildet av 18-åringen, kun sekunder før han døde. Han så hva som skjedde:

– Det var et stort sjokk for oss, fordi han var ubevæpnet og ble skutt rett ned, sier han til VG.

– De forsøkte å treffe ham flere ganger, men han klarte først å løpe unna. Idet han forsøkte å hjelpe sin venn med et bildekk, utnyttet skytterne situasjonen og traff, sier han.

En av 18-åringens beste venner gjennom tenårene så også drapet:

– Jeg var med ham og nær ham da det skjedde. I tiden før han ble drept, pleide han å si at han snart kom til å bli en martyr, og at seier i konflikten ville komme etter hans død, sier kameraten Abo Soheb Alasi til VG.

Som de fleste i hans generasjon, hadde Abdel Fatteh aldri vært utenfor Gazastripen i hans korte liv. Israel har innført strenge restriksjoner på både bevegelsesfriheten til Gazas innbyggere og på hvilke varer som importeres inn.

Ifølge helsedepartementet i Gaza by ble 17 palestinere drept og over 1400 såret, 758 av dem etter å ha blitt truffet av skarpe skudd og mange av dem kvinner og barn.

Israel mener skytterne «bør få medalje»

Israel avviser kritikken som har kommet etter drapet på Abdel Fatteh og de andre palestinerne på fredag. Landets FN-ambassadør Danny Danon advarte fredag omverdenen mot å «la seg lure» og betegnet demonstrasjonene på Gazastripen som «en godt organisert og voldelig terror-sammenkomst».

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, hyllet på lørdag de israelske soldatenes handling.

– Alle våre soldater fortjener etter min mening medalje, sa forsvarsminister Avigdor Lieberman.

Den israelske regjeringshæren avviste også all kritikk og hevdet først i en Twitter-melding at deres skarpskyttere utelukkende traff dem de siktet på. Meldingen ble senere slettet.

«Han elsket livet»

Ifølge Human Rights Watch foreligger det ingen beviser for at de palestinske demonstrantene var bevæpnet, at de utgjorde noen trussel mot de godt beskyttede israelske soldatene som voktet grensa, eller at de forsøke å ta seg over grensa og inn i Israel.

– De israelske soldatene brukte ikke bare overdreven makt, de handlet tilsynelatende på ordre som nærmest sikret en blodig militær respons på de palestinske demonstrasjonene, sier nestlederen for Human Rights Watchs virksomhet i Midtøsten, Eric Goldstein.

For familien til 18-åringen er tapet vanskelig å takle. Samed Raafat beskriver fetteren sin slik:

– Han elsket livet og landet sitt. Han var en stor støtte for oss og var familiens løve. Han er et forbilde for alle palestinere.

