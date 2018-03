Robin Dahlén til VG om konklusjonen i «Kevin-saken» : - Det er bare glede nå

I dag fikk brødrene Christian Karlsson og Robin Dahlén beskjeden de har ventet og håpet på i snart 20 år: «Dere er renvasket». I et intervju med VG sier brødrene at de vil ha en offentlig unnskyldning - og at tankene deres går til Kevins familie.

Det er to svært glade og lettede brødre som snakker med VG under en time etter at de fikk nyheten av politiet. Siden 1998 har de båret skylden for å ha drept fire år gamle Kevin Hjalmarsson - nå kan ikke politiet en gang konkludere med at det har skjedd et drap.

– Det er bare glede nå. Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal reagere nå, fordi jeg er så glad! sier Robin Dahlén til VG.

Hele familien er samlet i Karlstad i forbindelse med pressekonferansen som skal holdes av politiet tirsdag klokken 13.

– Det var hur skjönt som helst . Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere. Det kjentes bare ut som at alt slapp, som at alt ble bedre med en gang, sier Robin, som forteller at han har vært svært spent på hva politiet skulle si.

– Jeg er lykkelig, sier storebror Christian, som har bursdag i dag.

Vil ha unskyldning

De to har hatt drapsanklagene hengende over seg størsteparten av livet. Det var i mai i fjor at svensk påtalemyndighet besluttet å gjenoppta etterforskningen, etter at SVT sendte dokumentaren «Saken Kevin», som viste hvordan de to små guttene nærmest ble presset til å tilstå drapet på nabogutten.

– Jeg vil ha en offentlig unnskyldning fra dem som hadde den forrige etterforskningen. De gjorde en dårlig jobb, og jeg vil ha en unnskyldning, sier Robin.

Han forteller at ventetiden for å få resultatene av den nye etterforskningen har vært lang.

– Med en gang jeg våknet i morges, tenkte jeg: «I dag får vi resultatet». Og så har det vært det eneste jeg klarte å tenke på helt til vi fikk den, sier han.

Weine Dahlén, brødrenes pappa, bryter jublende inn i intervjuet.

– Det kjennes fantastisk! sier han smilende.

Har vært nervøs

– Jeg sender mine tanker til Kevin sin familie, sier Christian:

– For de får kanskje aldri noen avslutning. Det er jo det som er trist. Alle hadde jo håpet å få vite hva som skjedde, men det er klart, det er jo nesten 20 år siden, så det blir vanskelig å få frem.

Nå vil han bare se fremover, ta en dag av gangen og ta livet som det kommer. Christian forteller at han har ikke har sovet så godt i natt - han har vært nervøs.

– Men i dag skal jeg sove godt.

Skal feire

Hva som skjer fremover, om familien skal sette i gang en prosess for å få erstatning, vet de ikke.

– Det har vi ikke snakket om, sier Robin.

I dag skal de feire at 20 års mareritt endelig er over.

– Vi skal spise pizza og ta noen øl, og så blir det vel hjem å spille data som vanlig, smiler Robin, som har som inntekstskilde å spille på toppnivå i dataspillet «Counter-Strike».

