Krabi er et kjent feriested for solglade nordmenn i Thailand. I de kommende dagene er det ventet uvær flere steder i landet, og turister risikerer å få ødelagt ferieopplevelsen av vind og nedbør. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Thailand forbereder seg på det som kan bli den verste stormen på over 50 år

UTENRIKS 2019-01-03T11:48:45Z

Den tropiske stormen «Pabuk» er på vei innover Thailand og kan føre til enorme nedbørsmengder og kraftig vind i flere turistområder.

NTB

Publisert: 03.01.19 12:48

Stormen er ventet å treffe land torsdag og kan føre til vindhastigheter tilsvarende full storm. Uværet vil trolig ramme turistperler som Phuket, Koh Samui og Krabi, skriver Al Jazeera .

De mest utsatte områdene kan få opptil 200 millimeter regn i løpet av ett døgn.

Stormen er ventet å bli den mest alvorlige som har rammet landet siden «Harriet» i 1962, ifølge Seree Supratid, klimaforsker ved Rangsit-universitetet. Da mistet 900 mennesker livet.

– Denne har en annen retning og vil ramme større områder. Skadene kan derfor bli større enn det vi så under Harriet, sier Supratid til nettavisen Khaosod English .

Det meteorologiske instituttet i Thailand har derfor sendt ut farevarsler for flere områder for de to neste dagene, blant annet den norske feriefavoritten Krabi.