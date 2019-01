USAs president Donald Trump har fått foreløpig medhold i Høyesterett i saken om hvorvidt transpersoner skal få tjene i militæret. Foto: Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix.

Trump får nekte transpersoner i militæret mens rettssak pågår

2019-01-22

USAs høyesterett har gitt klarsignal til at Trump-administrasjonen kan nekte transpersoner å tjenestegjøre i militæret mens spørsmålet vurderes i retten.

22.01.19

Det var den konservative fløyen av høyesterettsdommerne som sikret et flertall på fem mot fire i saken. Trump-administrasjonen ønsket at høyesterett skulle vurdere innstrammingene direkte, men dette ble avvist. Dermed skal saken behandles gjennom hele rettssystemet.

Inntil for fem år siden kunne militærpersonell bli sparket ut for å være transpersoner, noe tidligere president Barack Obama fikk endret i 2016. Da ble det lov for transpersoner å tjene i militæret åpent.

Etter planen skulle transpersoner få lov til å verve seg fra 1. juli 2017, men dette ble utsatt etter at Donald Trump tok over presidentkontoret. Begrunnelsen var at saken måtte utredes ytterligere.

Mens utredningen pågikk beordret Trump militæret om å gå tilbake til praksisen som gjaldt før Obamas endringer, en avgjørelse som ble utfordret rettslig av en rekke organisasjoner. Trump-administrasjonen tapte saken i de første rundene, og dermed kunne ikke endringene tre i kraft. Disse avgjørelsene er nå hevet av USAs høyesterett.

I mars 2018 kunngjorde Trump-administrasjonen at de endret sin politikk etter å ha mottatt utredningen om saken. Den nye avgjørelsen innebærer at transpersoner ikke skal få tjenestegjøre i militæret med mindre det er under «deres biologiske kjønn» og så lenge de ikke gjennomgår kjønnsskifte.

Vedtaket har et unntak for militærpersonell som startet kjønnsskifte etter at Obama lettet opp i regelverket. Dette gjelder over 900 personer.