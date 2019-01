USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un under deres første og hittil eneste møte i Singapore i juni i 2016. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Trump: – Jeg har fått et viktig brev fra Kim Jong-un

UTENRIKS 2019-01-02T18:41:56Z

President Donald Trump sier han har mottatt et viktig brev fra Kim Jong-un, der Nord-Koreas leder varsler endringer i sin tilnærming til atomforhandlingene.

NTB

– Jeg har nettopp fått et viktig brev fra Kim Jong-un , sa Trump under årets første regjeringsmøte i Det hvite hus.

Ifølge Trump skriver Kim Jong-un at Nord-Korea er villige til å endre sin tilnærming til atomforhandlingene dersom USA fortsetter med sanksjonene mot landet.

I sin nyttårstale tok Kim til orde for at sanksjonene mot landet må heves.

– Vi verken produserer eller teste atomvåpen, ei heller bruker vi dem eller sprer dem, sa Kim i sin tale. Han har omtalt USAs krav om at regimet i Pyongyang må fortsette med ensidig atomnedrustning, som «gangster-prat».

Trump og Kim signerte et løfte om atomnedrustning av den koreanske halvøya i Singapore i juni i 2016, i det som var den første direktesamtalen mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder.

Til tross for at forholdet mellom USA og Nord-Korea har surnet noe siden Singapore-møtet, insisterer Trump på at forholdet til Kim er godt.

– Vi har virkelig etablert et veldig godt forhold, og vi kommer nok til å ha et nytt møte, sa Trump onsdag.