BISATT: Lørdag ble Louisa Vesterager Jespersen bistatt i Fonnesbæk Kirke i Ikast. 17. desember ble hun og norske Maren Ueland drept i Marokko. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Marokko-drapene: Louisa Vesterager Jespersen bisatt

UTENRIKS 2019-01-12T14:00:57Z

Statsminister Lars Løkke Rasmussen uttrykte sin medfølelse med foreldrene til Louisa Vesterager Jespersen da hun ble bisatt lørdag.

NTB

Sofie Fraser

Publisert: 12.01.19 15:00 Oppdatert: 12.01.19 15:16

– Tapet av deres datter har rammet oss alle, sa statsminister Lars Løkke Rasmussen til Louisas foreldre i Fonnesbæk kirke i Ikast under bisettelsen

– På Danmarks og regjeringens vegne vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse og love at Louisa aldri blir glemt, sa han videre og understreket at selv om sorgen ikke er til å bære, må vi ikke bukke under.

Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland studerte sammen og var på ferie i Marokko da de ble drept 17. desember i et turområde i Atlasfjellene. Louisa ble 24 år gammel.

Maren Ueland skal bisettes fra Time kirke på Jæren 21. januar.

Det var mange som hadde møtt opp for å ta farvel med Louisa.

Tre kvarter før bisettelsen startet var alle kirkens parkeringsplasser allerede fulle, skriver danske Ekstrabladet.

Avisen skriver også at politiet var tilstede for å dirigere alle som var kommet for å ta farvel.

I en dødsannonse i Ugeavisen Grindsted minnet familien Louisa Vesterager Jespersen: «Jeg lengter etter deg. Jeg lengter etter å høre din stemme. Døden tok deg fra meg, og alt som er igjen er tomrom. Hvil i fred vår søte engel, du vil alltid være i våre hjerter. Klemmer fra mor og søsknene.»