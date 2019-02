ERKJENNER STRAFFSKYLD: Bruce McArthur (67) erkjente i forrige uke å ha drept åtte menn i Canada. Foto: REUTERS/John Mantha

Gartner skal ha kledd ut drapsofre i pelskåper og hatter

Aktoratet var redd for rettens psykiske helse da de la frem beviser i saken mot den kanadiske gartneren Bruce McArthur. Han står tiltalt for overlagte drap, seksuelle overgrep og bortføring.

Bruce McArthur (67) står tiltalt for overlagt drap på åtte menn i perioden 2010 og 2017. I forrige uke erkjente han straffskyld for drapene.

Da han ble arrester i januar skal han ha vært midt i en drapshandling. Pågripelsen skjedde seks måneder etter at politiet hadde opprettet en spesiell etterforskningsenhet, i kjølvannet av at flere menn hadde forsvunnet i Gay village i Toronto i Canada .

Mandag fremkom grusomme detaljer fra drapene i retten. Anklagerne mente det som fremkom i rettssalen var så urovekkende at de advarte retten om at det de fikk se kunne påvirke deres psykiske helse. Det skriver BBC .

Bilder fra tiltaltes datamaskin viste at han poserte flere av ofrene sine nakne, kun iført pels og hatter, skriver The Guardian . Minst en av ofrene hadde tape på øynene sine for å holde dem oppe, og noen hadde sigaretter hengende fra munnen.

I tillegg skal han ha oppbevart hår og skjegg fra ofrene i poser.

Fryktet mulig seriemorder

De fleste av de åtte drepte mennene hadde bakgrunn fra Midtøsten eller Sør-Asia og levde på siden av storsamfunnet. Da de forsvant, fikk det liten offentlig oppmerksomhet.

Det var først da Andrew Kinsman, en 49 år gammel lhbtq-aktivist og tidligere bartender, plutselig forsvant, at det ble gjort grep. Kinsman hadde mange venner og forsvant dagen etter Torontos pride-parade. Politiet opprettet da en ny etterforskningsgruppe.

Da hadde lhbtq-folk i Toronto lenge uttrykt frykt for at en mulig seriemorder var aktiv i byen.

Reddet av politiet

Politiet hadde McArthur under oppsyn i flere måneder, men det var først da de mistenkte at han hadde tatt med seg et nytt offer hjem, at de gikk til pågripelse.

Mannen McArthur hadde besøk av ble i retten kalt «John». Han passet med profilen til de åtte drepte mennene. Han kom fra Midtøsten og hadde ikke fortalt familien at han var homofil.

De to mennene hadde møttes på en dating app. McArthur skal ha lenket «John» til sengen sin og plassert en plastpose over hodet hans.

Gartneren ble avbrutt da politiet banket på døren.

Under etterforskningen fant politiet en USB-enhet med de ni mapper med flere av de åtte ofrenes navn. Den siste mappen het «John».