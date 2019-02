ARRESTERT: Andree Joseph Fabila (24) og Paige Isabow Harkings (24) er siktet for å ha forlatt fire småbarna i en farlig situasjon. Harkings er mor til alle de fire barna. Foto: Wise County Sheriff's Office

Foreldre stengte barna inne i hundebur

Tirsdag ble en mor og en far arrestert i Texas etter at fire små barn ble funnet i en hundekennel, dekket av avføring og uten mat og vann.

Like før klokken halv åtte på morgenen tirsdag rykket politiet ut til en eiendom nær byen Newark i Texas , etter en melding om husbråk. Det som møtte politiet på gården var sjokkerende.

Da de ankom gården traff de Andree Joseph Fabila (24) og Paige Isabow Harkings (24), førstnevnte hadde flere blødende kutt i ansiktet. Det var først da politiet tok seg inn i en hundekennel at den virkelige overraskelsen kom.

Der satt fire småbarn på 1, 3, 4 og 5 år, tre gutter og en jente. De to yngste var nesten nakne og lå på et teppe, mens de to eldste var låst inne i hundebur. Til ABC News sier overkonstabel Craig Johnson at barna var underernært og dekket av avføring.

– Dette er den verste barnemishandlingen jeg har sett i mine 44 år i politiet, sier sheriff Lane Akin til Dallas Morning News.

Det skal ha vært mat der, men det var ikke mulig for barna å få tak i maten.

Paige Isabow Harkings er den biologiske moren til alle de fire barna, mens Andree Joseph Fabila er far til ett av barna. Begge er arrestert og siktet for å ha forlatt barna i en farlig situasjon. I tillegg er Harkins siktet for å ha kuttet kjæresten.

Barna er nå til observasjon på barnesykehuset i Fort Worth.