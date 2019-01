FORTVILER: Nina Dehlin forteller at hun nå skrur av lyset tidlig, og legger seg før klokken seks for å spare strøm. Foto: Mattis Sandblad/VG

Legger seg før klokken 18.00 for å spare penger

KRÅKERØY (VG) Nina Dehlin (58) forteller at hun ble sjokkert da hun fikk en strømregning på 2500 kroner. Som ufør aleneboer har de høye prisene gjort livet veldig vanskelig.

– Jeg har ikke opplevd at det har vært sånn før, sier Nina Dehlin. Hun sitter i sofaen i boligen sin på Kråkerøy i Østfold med hunden Doffen, som er hennes eneste samboer, ved siden av seg.

Dehlin forteller at hun har vært ufør med fibromyalgi siden 2010, noe som blant annet gir henne influensasymptomer, leddsmerter, hodepine og kognitiv svikt.

– Fikk nesten sjokk

Hun forklarer at fordi strømprisene har steget så kraftig den siste tiden får hun store problemer, ikke bare økonomisk, men også fysisk.

– Når jeg har det så kaldt som nå så blir jeg stiv. Så begynner det å verke. Da ender det opp med at jeg går legger meg, sier hun.

På grunn av sykdommen blir hun friskere av varme, noe som er problematisk når strømregningen har blitt såpass høy, forklarer Nina.

– Når jeg hører varmeovnen begynner å dure om natten, så går jeg ned og skrur den ned ett hakk. Da er det iskaldt når jeg står opp, sier hun frustrert.

En strømregning på 2500 kroner er mye for én person, synes hun. Derfor var overraskelsen stor da den høye regningen kom.

– Jeg fikk nesten sjokk. Det første jeg tenkte var på om det var noe jeg kunne selge.

Etter dette har Nina sett seg nødt til å ta grep. Blant sparemetodene hun bruker er å skru av lyset tidlig og gå og legge seg i sengen med hunden før klokken blir seks på kvelden, forteller hun til VG.

Må ta opp forbrukslån

Nå frykter hun at den neste regningen blir enda høyere, noe hun nesten er sikker på, da varmen har måtte stå på enda mer i det siste, ifølge Nina.

– Da sliter jeg, for jeg har ikke så mye til overs. Jeg har ikke TV engang. Hvis det blir det samme neste måned vet jeg nesten ikke hva jeg gjør. Da må jeg ta opp forbrukslån, sier hun.

I lengden frykter Nina at dette skal bygge seg opp. Hun har lånt penger av moren, og måtte be om utsettelse av betalingen av forrige strømregning.

– Når jeg får igjen på skatten må jeg betale ned forbrukslånet. Dermed blir det ingen ferie.

– Hvor nær er du å måtte ta opp forbrukslån?

– Jeg er ikke nær. Jeg må gjøre det! Jeg har ikke gjort det ennå, men det må nok gjøres i kveld.

I tillegg til seg selv forteller hun at mange av vennene hennes også har havnet i trøbbel

– Jeg har snakket med flere som gjør det samme. De setter seg i gjeld. Ei jeg snakket med i stad sier hun sover i stua. Hun har ikke råd til å ha varme i hele huset.

Har ikke råd til å spare

Dehlin er klar over at mange vil synes hun burde gjort mer, som å spare penger eller jobbe.

Men Dehlin sier til VG at det ikke er et valg for henne: Hun sier sykdommen har satt henne på siden av arbeidsmarkedet, og dermed ikke i stand til å jobbe, selv om hun veldig gjerne skulle ønske det.

– Jeg har ikke sjanse til å spare noe. Hvor skal jeg ta det fra? Folk skjønner ikke. Jeg har de samme utgiftene som alle andre, selv om jeg bor alene.

– Når alt er betalt av husleie, strøm og forsikring, så sitter jeg kanskje igjen med 4000 kroner til vanlig. Det har gått rundt da, men nå er det nesten i minus.

VG skrev onsdag at SV vil legge inn et forslag på Stortinget for å hjelpe de med problemer. De vil foreslå å gi en ekstra utbetaling på en flat sum til de som har bostøtte , med et tillegg for hver person som bor i husstanden.