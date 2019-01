KALDT: Daniel Dylla fikk rim i ansiktshåret da han var ute på en joggetur tirsdag morgen i Minneapolis. Foto: David Joles / AP

Ba kundene skru ned temperaturen midt i sprengkulden

I Minnesota er det nå så kaldt at det ikke er nok varme til alle.

Kraftselskapet Xcel Energy, som leverer gass 460.000 husstander i Minnesota i USA bruker til å varme opp hjemmene sine med, måtte tirsdag gå til det uvanlige skritt å be alle kundene sette ned temperaturen til 17 grader.

Årsak: Det var sprengkaldt ute.

Normalt skulle man kanskje tro at folk ble oppfordret til å skru opp temperaturen inne når gradestokken ute viser temperaturer på minus 30-tallet, og som i vindkastene kan oppleves som kaldere enn minus 50. Det var altså det motsatte som skjedde i Minnesota.

Delte ut varmeovner

Det startet med at 150 hjem i Princeton-området, en time nord for Minneapolis, mistet gasstilførselen fordi kapasiteten ble sprengt når tusenvis av kunder guffet varmen max. Som et tiltak ba kraftselskapet 12.000 kunder i nærheten om å skru ned temperaturen til 15,5 grader. Tanken var at da skulle det være nok gass til alle.

Det var det ikke.

Derfor måtte selskapet senere på dagen be alle sine 460.000 gasskunder i delstaten Minnesota om å skru ned temperaturen. Rett nok da altså til «hele» 17 grader. Xcel Energy opplyser til lokalavisen The Star Tribune at oppfordringen gjelder frem til i dag, torsdag.

I Princeton-området gikk politi- og brannvesen fra dør til dør for å informere om at de som hadde mistet varmen helt ville bli innlosjert på hoteller på kraftselskapets regning. Kraftselskapet har også kjørt rundt og delt ut varmeovner til sine hardest rammede kunder.

Minst åtte døde

Minnesota er ikke det eneste stedet i USA som nå opplever ekstrem kulde. Også flere andre delstater er rammet, deriblant Illinois. I statens største by, Chicago, kan man komme ned i rekordtemperaturer. Det kaldeste noensinne målt i storbyen er minus 33. Den rekorden kan nå bli tangert, melder TV-stasjonen ABC 7 .

Andre steder kan det bli ned mot minus 40.

Så langt er det meldt om minst åtte dødsfall i forbindelse med kuldebølgen.

– Mennesker som blir eksponert for ekstremkulden, risikerer å bli rammet av frostskader i løpet av minutter, advarer den amerikanske føderale værtjenesten.

Kulden er arktisk luft som har brutt ut av polarvirvelen som vanligvis sirkulerer rundt Nordpolen høyt oppe i stratosfæren. Forskere sier at ekstremværet kan skyldes at de arktiske luftstrømmene som vanligvis holder seg i sirkulasjon, er svekket og stadig hyppigere bryter ut av polarvirvelen og brer seg sørover.