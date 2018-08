PARTILOGOEN: Her er en plakat med logoen til Vladimir Putins parti «Forente Russland» i sentrale Moskva. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Beslagla kokain verdt 950 mill. – med logoen til Putins parti

UTENRIKS 2018-08-26T07:13:54Z

Belgisk toll og politi har beslaglagt to tonn kokain til en gateverdi av nesten én milliard kroner. På pakkene er det en lapp med logoen til Vladimir Putins parti «Forente Russland».

Publisert: 26.08.18 09:13

I et innslag på den belgiske TV-kanalen VRT holder et talsmann frem pakker med kokain - som alle har logoen til det russiske partiet. Beslaget ble gjort i havnebyen Gent.

Assistrende generalsekretær i «Forente Russland », Jevgenij Revenko, skriver om beslaget på sin Facebook-konto:

– Nå har også de latinamerikanske narkobaronene hørt om partiet «Forente Russland» og bestemt seg for å bruke vår logo til å maskere den neste sendingen av kokain fra Brasil til Belgia. Kanskje de bare likte trikoloren med bjørnen på logoen vår. Uansett så er det til å le av.

Belgisk politi- og tollmyndigheter har ikke sagt noe om logoen til det russiske partiet.

En talsmann sier til VRT at kokainen ble funnet i tre containere som var sendt fra Brasil. Det var i alt 1903 pakker med én kilo kokain i hver. Ut fra TV-bildene kan det virke som samtlige pakker i den ene containeren har logoen til «Forente Russland».

VRT melder at gateverdien av kokainen skal være 100 millioner euro, eller mer enn 950 millioner kroner.

Tidligere i år ble det funnet 400 kilo kokain i et tilbygg til den russiske ambassaden i Buenos Aires. Argentinsk politi ble tipset om narkotikafunnet av den russiske ambassadøren i Buenos Aires i desember 2016. Politi fra Argentina og Russland samarbeidet om en hemmelig aksjon for å avsløre narkotikaligaen som sto bak.

– En gjeng narkokriminelle prøvde å bruke den diplomatiske frakttjenesten til den russiske ambassaden til å sende narkotikaen til Europa, sa Argentinas sikkerhetsminister Patricia Bullrich på en pressekonferanse i februar. En tidligere russisk diplomat og en argentinsk politimann var blant fem pågrepne i saken. To ble pågrepet i Argentina og tre i Russland, etter at politiet i de to landene lurte smuglerne.

Om den nye saken har paralleller til den i Argentina, er foreløpig helt uklart.

«Forente Russland» er Russlands desidert største parti og har nå 336 av de 450 plassene i parlamentet Dumaen.