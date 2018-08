FORHANDLER: Canadas utenriksminister Chrystia Freeland holdt mandag en tale i Berlin. Samme dag fikk hun beskjed om å reise til Washington for å forhandle. Foto: Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa via AP / NTB scanpix

Canada og USA har startet handelssamtaler

UTENRIKS 2018-08-29T01:59:14Z

Canada og USA innledet tirsdag forhandlinger som vil vise om canadierne slutter seg til en revidert NAFTA-avtale som USA og Mexico allerede er enige om.

NTB

Publisert: 29.08.18 03:59

Etter den korte samtalen tirsdag kveld ga Canadas utenriksminister Chrystia Freeland uttrykk for at møtet hadde vært vellykket.

– Mexicos innsats har banet vei for produktive samtaler med USA denne uken, sa Freeland etter møtet med de amerikanske forhandlerne. Først onsdag vil partene gå inn i detaljene i avtalen.

Canadas statsminister Justin Trudeau lovet tidligere på kvelden at han kun vil signere en handelsavtale som gagner Canada.

– Vi vil engasjere oss på en positiv måte og ser fram til at vi til slutt signerer en avtale såfremt den er bra for Canada og bra for Canadas middelklasse, sa Trudeau.

Trumps initiativ

Det er USAs president Donald Trump som har ønsket å forhandle fram en revidert handelsavtale med Canada og Mexico ettersom han mener at frihandelsavtalen NAFTA ikke tok godt nok vare på amerikanske interesser.

De siste dagene har kun Mexico deltatt i forhandlingene med USA, mens Canada ble utelatt. Etter at USA og Mexico ble enige om en foreløpig avtale mandag, ble også Canada invitert inn.

Avbrøt reise

Freeland måtte avbryte en reise i Europa da det plutselig ble klart at Canada var ønsket ved forhandlingsbordet.

Trump-administrasjonen har sagt at den håper å inkludere Canada i avtalen, men hvis de to landene ikke blir enige, er USA villig til å fortsette uten nabolandet i nord. I så fall vil det bli innført toll på canadisk bilimport, ifølge Trump. Det er imidlertid uklart hvordan næringslivet og kongresspolitikere vil reagere på det.

Mexico og USA har satt frist til fredag for å bli enig med Canada.