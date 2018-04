Frode Berg-saken: Nye opplysninger om mystiske penge-menn

Publisert: 18.04.18 16:44 Oppdatert: 18.04.18 16:56

UTENRIKS 2018-04-18T14:44:48Z

Forsvarerne til spionsiktede Frode Berg vurderer å legge frem nye opplysninger om mennene som skal ha bedt Berg reise til Moskva.

Berg, som har sittet fengslet i Russland siden begynnelsen av desember i fjor, blir etter planen fremstilt for ny varetektsfengsling i neste uke. Nå bekrefter advokat Brynjulf Risnes at forsvaret kan ha nye opplysninger om de to mennene som skal ha gitt Berg pengene han skulle overlevere i Moskva.

Egne undersøkelser

Da Berg ble pågrepet 5. desember i fjor, hadde han på seg en konvolutt med 3000 euro. Ifølge Berg skal han ha fått pengene av to bekjente som skal ha bedt han postlegge pengene i Moskva. Advokat Risnes har tidligere varslet at forsvarerne vil gjøre egne undersøkelser rundt de to mennene, og eventuelle koblinger til norske myndigheter.

Det er resultatet av disse undersøkelsene forsvarerne nå vurderer å legge frem.

– Etterforskningen nærmer seg slutten, og vi vil derfor vurdere om det er opplysninger vi kan presentere i forbindelse med det kommende fengslingsmøtet, men vi har ikke konkludert, sier Risnes.

Han ønsker foreløpig ikke å kommentere opplysningene.

– Vi har ikke noen resultater vi er klare til å gå ut med nå, men det kan bli aktuelt å legge dette frem senere, sier Risnes.

Betaling for opplysninger

Russiske myndigheter anklager den pensjonerte grenseinspektøren for å ha overført penger til en navngitt russisk statsborger som fungerte som agent for den norske etterretningstjenesten. Pengene skal, ifølge etterforskerne, ha vært betaling for opplysninger russeren skal ha skaffet om den russiske nordflåten, på oppdrag fra norsk etterretningstjeneste.

VG er kjent med at russiske myndigheter mener Berg skal ha formidlet informasjon om hvor de hemmelige opplysningene om russernes marineaktivitet i nordområdene skulle sendes. Etter det VG kjenner til, mener etterforskerne at opplysningene er sendt med post fra Moskva til adresser som disponeres av norsk etterretningstjeneste.

Frode Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, har tidligere antydet at den tidligere grenseinspektøren kan ha blitt lurt av norsk etterretningstjeneste.

Advokat Risnes ønsker ikke å kommentere om forsvarerne er styrket i troen på at Berg har vært involvert i en norsk etterretningsoperasjon.

– Misbrukt

Berg selv har hele tiden stilt seg uforstående til de alvorlige spionanklagene.

– Jeg føler meg veldig misbrukt. Jeg har virkelig kjempet mot både sinne og hat, sa Berg til VG under fengslingsmøtet i februar.

Det er Novikov som har hatt all kontakt med nordmannen mens han har sittet fengslet, og den russiske advokaten er underlagt streng taushetsplikt. Risnes understreker imidlertid at Berg, etter det han kjenner til, fastholder sin opprinnelige forklaring.

