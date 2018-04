ENORME ØDELEGGELSER: Den tidligere opprørskontrollerte byen Douma i Syria. Byen der det angivelige angrepet med kjemiske våpen skal ha funnet sted. Foto: Hassan Ammar / TT NYHETSBYRÅN

Storbritannia: Granskere hindres i å undersøke giftgassangrepet

Publisert: 17.04.18 07:45

Ifølge Storbritannia har eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPWC) nå ventet i tre dager på å komme inn i den syriske byen Douma.

Etterforskerne er i Syria med tillatelse fra FN for å etterforske det antatte giftgassangrepet mot Douma natt til lørdag 7. april , der flere syrere ble drept.

Ti dager etter angrepet har fortsatt ingen fått slippe inn for å etterforske forholdet.

Det er hevdet at Syria og Russland står bak det angivelige angrepet med forbudte kjemiske våpen – en anklage begge parter har benektet. OPWCs oppgave er å finne ut om slike stoffer ble benyttet.

Beskylder Russland fra å forhindre etterforskningen

Offisielle kilder i Storbritannia sier ifølge CNN at Syria og Russland har forhindret OPWC fra å komme inn i byen. Ifølge USA skal Russland også ha tuklet med bevis på stedet der angrepet skal ha funnet sted.

Statsminister i Storbritannia Theresa May uttalte mandag i sin tale til det britiske parlamentet at det er hevet over enhver tvil hvem det er som står bak angrepet mot den syriske sivilbefolkningen .

– Vi er tydelige på hvem som er ansvarlige. En stor mengde beviser tilsier at det syriske regimet står bak angrepet, sa May, og trakk blant annet frem Syrias forsøk på å forhindre at beviser kommer ut, ved å ransake de som har evakuert Douma.

Får komme inn i byen onsdag

En representant for det russiske militæret uttalte sent mandag kveld at etterforskerne fra OPWC vil få tillatelse til å komme inn i byen onsdag denne uken.

– Onsdag er da vi venter OPWC-ekspertenes ankomst, og Russland forhindrer ikke dette på noen måte, uttalte Igor Kirillov til The Hauge ifølge CNN.

Ifølge det statlige mediet RIA Novosti, uttalte Russlands viseutenriksminister, Sergei Ryabkov, at det var helgens angrep fra USA, Storbritannia og Frankrike som hadde forsinket OPWCs ankomst, skriver CNN.

Russland har også uttalt at deres sikkerhetsstyrker vil assistere utsendingene fra OPWC, som har vært plass i Syria siden lørdag – samme dag som USA, Storbritannia og Frankrike gjennomførte et felles angrep mot kjemiske anlegg i Syria, som en respons til det antatte angrepet med kjemiske våpen.

Mandag gikk også Russlands utsending til OPWC, Alexander Shulgin, ut med en uttalelse der han beskyldte det syriske sivilforsvarets hvite hjelmer for å benytte seg av midler fra USA for å iscenesette det antatte kjemiske angrepet.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har rundt 500 mennesker mottatt behandling for symptomer som stemmer med eksponering for giftige kjemikalier. Ifølge BBC skal organisasjonen også ha mottatt rapporter på 43 dødsfall forenelig med dette.

