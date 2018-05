SVENSK DIPLOMATI: Sverige skal ha vært sentral i forhandlingen om løslatelse av de tre fengslede amerikanerne fra Nord-Korea. Her figurerer de på en TV-sending i landet, fra venstre Kim Dong Chul, Tony Kim og Kim Hak Song. Foto: Ahn Young-joon / TT NYHETSBYRÅN

SVT: Nord-Korea skal ha forhandlet i Sverige om løslatelse av amerikanere

Harald Vikøyr

NTB

Publisert: 03.05.18 22:50

De tre amerikanerne som holdes fengslet i Nord-Korea kan løslates om kort tid, og Sverige skal ha vært sentral i forhandlingens, melder svenske SVT.

SVT, som er Sveriges svar på NRK, forteller torsdag kveld at kilder innen det svenske utenriksdepartementet bekrefter at det skal ha foregått forhandlinger i Sverige nylig.

Svenske forbindelser

Sverige er et av de få vestlige land som har diplomatiske forbindelser med det kommunistiske diktaturer på Korea-halvøya. Disse ble opprettet i 1973, og Nord-Korea har ambassade i Stockholm.

Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho besøkte i mars sin svenske kollega Margot Wallström i Stockholm. Her skal løslatelsen av de tre amerikanerne ha vært høyt på agendaen, melder SVT.

En av de fengslede amerikanerne er en forretningsmann som i 2016 ble dømt i Nord-Korea til ti års straffarbeid for spionasje. De to andre arbeidet som universitetslærere i hovedstaden Pyongyang og er fengslet av uklare grunner.

Møte med Trump

Ifølge SVTs kilder skal Sverige ha lagt fram for nordkoreanerne at en slik løslatelse var en forutsetning for at det ventede møtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump skulle bli så bra som mulig.

– Etter dette har det kommer flere positive signaler, og nylig var det samtaler på ministernivå om saken, ifølge SVTs kilde.

President Donald Trump har åpenbart også ventet en positiv nyhet om de tre fengslende amerikanerne, og tvitret natt til torsdag norsk tid om dette – «stay tuned».

Torsdag antydet Trump at de tre amerikanerne snart kan bli løslatt.

Spionasje

Kim Hak-song, Kim Sang-duk og Kim Dong-chul er alle amerikanske statsborgere og ble pågrepet henholdsvis i april 2017, mai 2017 og i november 2015. De to første jobbet ved et nordkoreansk universitet og er anklaget for å ha utført «fiendtlige handlinger» mot regimet i Pyongyang.

Kim Dong-chul er dømt til ti års straffarbeid for spionasje.

Det er ennå ikke satt en dato for når Trump og Kim Jong-un skal møtes, men Trump antydet sist helg at toppmøtet skal finne sted en gang i mai.