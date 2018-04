Armenias protestleder er pågrepet

* Den tidligere sovjetiske Republikken Armenia ligger i Sør-Kaukasus, med grenser til Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran.

* Armenia er en av verdens eldste kristne sivilisasjoner.

* Landet har om lag tre millioner innbyggere, og er fattig på naturressurser.

* Til tross for sterk økonomisk vekst er BNP per innbygger på under 10.000 kroner, ifølge 2007-tall fra Verdensbanken. Inntektene er skjevt fordelt, og over en tredel lever på under 2 dollar dagen.

(Kilder: NTB)