Gruvearbeidere innesperret i russisk saltgruve

UTENRIKS 2018-12-22T17:29:10Z

Ni arbeidere ble innesperret da det brøt ut brann i en saltgruve i Uralfjellene. Ifølge russiske myndigheter er de sannsynligvis omkommet.

Publisert: 22.12.18 18:29

Brannen i saltgruven i Solikamsk i Russland brøt ut lørdag morgen, melder Reuters.

Totalt 17 arbeidere skal ha vært til stede i gruven da brannen oppsto, ifølge AP. Åtte av dem klarte å komme seg ut, men de resterende ni ble fanget i gruven.

En redningsoperasjon ble iverksatt, men sterk varme og store mengder røyk gjorde det vanskelig for redningsmannskapene å ta seg inn til arbeiderne.

– Det er ikke opprettet kontakt med arbeiderne som er innesperret, heter det i en uttalelse fra etterforskerne, gjengitt av Reuters. Man frykter nå at de ni er omkommet.

Det er åpnet etterforskning etter hendelsen.

Saltgruven ligger i Solikamsk i Uralfjellene, ca. 1.200 km øst for Moskva. Den drives av selskapet Uralkali, men arbeiderne er hyret inn av et eksternt selskap for å drive vedlikehold, ifølge nyhetsbyrået TASS

Russisk gruveindustri har hatt store ulykkestall de siste årene. I 2016 omkom 36 gruve- og redningsarbeidere i en kullgruve nord i landet.