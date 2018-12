11 døde etter tempelmåltid i India

UTENRIKS 2018-12-14T20:54:02Z

Flere andre er innlagt på sykehus med magesmerter og oppkast. Alle tok del i et måltid etter et arrangement i et tempel i den indiske delstaten Karnataka, skriver BBC.

Publisert: 14.12.18 21:54

Rundt 70 personer er innlagt på sykehus etter at de inntok fellesmåltidet ved Maramma tempel i Chamarajangar-distriktet, melder kringkasteren . Seremonien fant sted torsdag morgen og måltidet, som bestod av ris og tomat, ble servert etterpå.

Tilstanden skal være kritisk for elleve av pasientene.

Times of India melder at politiet har pågrepet to personer i etterkant av hendelsen. En tjenesteperson i helsemyndighetene i distriktet sier til avisen at det er mulig at gift er blitt iblandet måltidet.

– Vi har hentet inn prøver og sendt dem til laboratoriet for tester.

Politiet har fortalt lokale medier at folk begynte å kaste opp og vri seg med magesmerter etter at de hadde inntatt måltidet.