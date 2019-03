DAGENS PRESIDENT: Donald Trump er USAs 45. president. Til neste år skal han opp til gjenvalg. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

De vil alle bli USAs neste president - slik vurderer ekspertene dem

Så langt har elleve demokrater meldt seg på i kampen om å bli partiets presidentkandidat i 2020. VG har fått to eksperter til å vurdere sjansene deres til å vinne nominasjonen og til å slå Donald Trump.

Publisert: 04.03.19 05:42







Kan de mange kvinnelige kandidatene føre til at USA endelig får en kvinne som president? Vil man for andre gang i historien velge en ikke-hvit president? Hva med Bernie Sanders, kan han klare det han ikke klarte i 2016?

Are Tågvold Flaten, en av stemmene i podkasten «2020» og redaktøren av AmerikanskPolitikk.no og Svein Melby, USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, guider her VGs lesere gjennom det foreløpige feltet på 11 kandidater som alle drømmer om å bli Demokratenes presidentkandidat.

les også Slik avslører han Trumps løgner

De gir oss også sin vurdering av fem andre som er høyaktuelle til å melde seg på racet, samt én svært rik forretningsmann som har sagt at han vurderer å stille som uavhengig kandidat, til Demokratenes store fortvilelse.

La oss begynne, i alfabetisk rekkefølge, med de elleve som allerede har varslet at de stiller.

TALTE: Cory Booker talter på et valgmøte i Las Vegas i februar. Foto: Ethan Miller / AFP

Cory Booker (49)

Senator som representerer New Jersey i Kongressen.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En av outsiderne. Booker har samlet sammen et sterkt team i de tidlige delstatene på valgkalenderen og har posisjonert seg godt i starten av valgkampen. Må imidlertid utkonkurrere Harris for å vinne South Carolina og denne delen av partiet.

Sjanse til å slå Trump: Dersom Booker vinner nominasjonen har han stablet på beina en koalisjon som kan vinne også mot Trump i 2020.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En liten outsider til å vinne nominasjonen. Er av mange ansett som en talentfull liberal politiker, men virker å være for litt for opptatt av innpakningen i forhold til politisk substans. Men valgkampen kan endre det bildet.

Sjanse til å slå Trump: Tror ikke Booker har Obamas politiske talent, og at han derfor vil slite med å slå Trump i Midtvesten, der presidentvalget blir avgjort.

VALGMØTE: Pete Buttigieg i New Hampshire i februar. Foto: Charles Krupa / AP

Pete Buttigieg (37)

Ordfører i South Bend i Indiana.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Små. «Mayor Pete» har en imponerende bakgrunn og erfaring tross sin unge alder, men utfordringene står i kø - både når det gjelder pengeinnsamling og manglende medieoppmerksomhet.

Sjanse til å slå Trump: Dersom demokratene skaper historie ved å nominere tidenes første homofile presidentkandidat, har Buttigieg virkelig tatt partiet med storm. Men jeg har ikke helt troen.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Har små eller ingen muligheter til å vinne nominasjonen. Et rikspolitisk ubeskrevet blad som nok har andre motiver for sitt kandidatur enn å vinne.

Sjanse til å slå Trump: Må også anses å ha små muligheter mot Trump, men vinner du demokratenes nominasjon kan du selvsagt ikke avskrives.

MØTER VELGERE: Julia Castro i samtale med potensielle velgere i Las Vegas i februar. Foto: John Locher / AP

Julian Castro (44),

Tidligere bolig- og byutviklingsminister for Barack Obama. Fra Texas.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Begrensede. En latinamerikaner med bakgrunn fra Obama-administrasjonen burde ha muligheter til å markere seg i feltet, men Castro har slitt siden han kunngjorde sitt kandidatur. Avhengig av å overraske i debattene for å ha en mulighet i nominasjonsvalgene.

Sjanse til å slå Trump: Om han vinner nominasjonen er alt mulig.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Igjen en liten outsider til nominasjonen. Men virker fortsatt å være for fersk for det nivået vi nå snakker om. Vil tippe han primært sikter seg inn på å være et naturlig valg som VP. Men i likhet med Booker kan Castro bruke valgkampen til å bygge opp sitt kandidatur.

Sjanse til å slå Trump: Også Castro vil få problemer med å slå Trump. Det hjelper lite at han kommer fra Texas når du nok er feil kandidat for å oppnå tilstrekkelig støtte i stater som Pennsylvania, Wisconsin, Ohio og Michigan.

KIRKEBESØK: John Delaney besøkte en kirke i Iowa i februar. Foto: SCOTT OLSON / AFP

John Delaney (55)

Representerer Maryland i Representantenes hus i Kongressen.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Små. Delaney kunngjorde sitt kandidatur allerede sommeren 2017, men har slitt med å få oppmerksomhet siden. Det er lite som tyder på at han plutselig skal slå an nå - selv om han har millioner nok til å holde det gående lenge.

Sjanse til å slå Trump: Klarer han mesterstykket å vinne nominasjonen har han muligheter. Businessbakgrunnen og historien om hvordan han bygde seg opp uten bistand fra faren kan fort bli en snakkis vis a vis Trump.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Delaney har i utgangspunktet små muligheter til å bli nominert. Men den tidligere kongressrepresentanten fra Maryland erklærte sitt kandidatur rekordtidlig og har lenge jobbet i det stille i Iowa. Han er en seriøs politiker som trolig likevel vil være politisk «spisbar» for de fleste i partiet.

Sjanse til å slå Trump: Vinner Delaney nominasjonen, kan han fort bli en tøff utfordrer til Trump.

FRA HAWAII: Blomsterkranser rundt halsen er ikke et uvanlig syn når Tulsi Gabbard holder valgmøter. Selv ikke her i New Hampshire. Foto: Steven Senne / AP

Tulsi Gabbard (37)

Representerer Hawaii i Representantenes hus i Kongressen.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Begrensede. Gabbard støttet Bernie Sanders i 2016, som også stiller i 2020, og hun vil slite med å få oppmerksomhet i dette selskapet. Hun har flere kontroversielle uttalelser i bagasjen som allerede har gitt henne oppstartsproblemer, og hun må virkelig overbevise i TV-debattene for å være på radaren i 2020.

Sjanse til å slå Trump: Om hun vinner nominasjonen, er alt mulig, men demokratene har sterkere kandidater.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Gabbard har små muligheter til å vinne nominasjonen. Er en politiker med flere tidligere kontroversielle standpunkter, blant annet en vurdering av Syria-konflikten som ble tolket som støtte til Assad. Må gjøre en enorm valgkamp for å snu på dette.

Sjanse til å slå Trump: Som en noe uberegnelig politiker vil hun minne litt om presidenten, men trolig vil Trump vinne et oppgjør mot Gabbard rimelig greit.

HJEMME: Nyhetsbyrået AP besøkte Kirsten Gillibrand i hennes hjem i Washington, D.C. i februar. Foto: Carolyn Kaster / AP

Kirsten Gillibrand (52)

Senator som representerer New York i Kongressen.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Begrensede. Gillibrand har slitt med å få oppmerksomhet idet stadig nye kandidater har meldt seg på. Hun er ingen åpenbar favoritt blant noen av partiets velgergrupper, og ser ut til å komme til kort i dette selskapet. Avhengig av å overraske i debattene.

Sjanse til å slå Trump: Dersom Gillibrand faktisk vinner nominasjonen, er alt mulig.

les også Senator beskylder Trump for «sexistisk sverting»

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En kandidat med mulighet til å vinne nominasjonen. Gillibrand som opprinnelig var en relativt moderat demokrat har som senator og presidentkandidat beveget seg klart i liberal retning. Dette som et direkte resultat av den politiske utvikling i partiet. Gillibrand er kanskje den demokratene som har frontet Metoo-problematikken sterkest, og hun sikter seg åpenbart inn på å vinne kvinnelige velgere. Det kan vise seg å være en smart strategi.

Sjanse til å slå Trump: Som en seriøs demokrat med relativt bred appell og med betydelig rikspolitisk erfaring, har Gillibrand en god mulighet til å slå Trump.

I LAS VEGAS: Kamala Harris er en av mange kandidater som i løpet av de siste ukene har vært innom vippestaten Nevada. Foto: Ethan Miller / AFP

Kamala Harris (54)

Senator som representerer California i Kongressen.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En av forhåndsfavorittene som allerede har demonstrert evnen til å samle inn mye penger, tiltrekke seg store folkemengder og gjør det skarpt i sosiale medier. California er flyttet opp på valgkalenderen i 2020 og Harris har tilsynelatende det som skal til for å stable en Obama-lignende koalisjon på beina.

Sjanse til å slå Trump: Dersom Harris vinner nominasjonen vil kritiske røster snakke om svakheten i midtvesten. Det er der hun må gjøre det bedre enn Clinton i 2016.

les også Kamalas kameler

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Harris fremstår som selve personifiseringen av det demokratiske partiet med dets vekt på minoriteter, kvinner og ungdom. Som en fargerik liberal politiker, er hun også riktig posisjonert rent politisk til å vinne nominasjonen. Og per idag må hun anses som en av storfavorittene til bli partiets presidentkandidat. Men høye forventninger er ikke bare en fordel. Historien viser at dette kan bli et alvorlig problem hvis man ikke lever opp til dem helt fra starten i nominasjonsprosessen.

Sjanse til å slå Trump: Kommer Harris helskinnet gjennom nominasjonsprosessen, har hun gode muligheter til å slå Trump. Men spørsmålet er hvilken appell en liberal California-politiker har i Midtvesten. For der må demokratene vinne for å frariste Trump Det hvite hus. En del tilsier at Harris ikke er demokratenes sikreste vinnerkort mot Trump.

FERSKING: Jay Inslee er den siste som har meldt seg på kampen om å bli Demokratenes kandidat. Han annonserte 1. mars. Foto: LINDSEY WASSON / REUTERS

Jay Inslee (68)

Guvernør i delstaten Washington

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Inslee er relativt ukjent og må jobbe hardt for å posisjonere seg i 2019. Med klima som fanesak og status som den foreløpig eneste guvernøren i nominasjonskampen bør Inslee likevel ha muligheter til å skille seg ut, men det blir vanskelig.

Sjanse til å slå Trump: Om Inslee faktisk sikrer seg nominasjonen kan man ikke utelukke noe, men demokratene har sterkere kandidater tilgjengelig.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Har lenge lagt stor vekt på kilmaproblematikk, og det er gjennom fokus på disse spørsmålene at han håper å skille seg ut i et tallrikt felt av demokratiske presidentkandidater. Det tvilsomt om han kan vinne nominasjonen gjennom sin miljøprofil.

Sjanse til å slå Trump: Det politiske landskap i USA en nok fortsatt slik at Trump må anses som favoritt mot en rendyrket klimapolitiker. Men har du vunnet demokratenes nominasjon må du ha hatt en bredere appell, og da er Inslee ikke uten muligheter.

SNØKVINNE: Amy Klobuchar annonserte sitt kandidatur i et voldsomt snøvær i Minneapolis i februar. Foto: Eric Miller / REUTERS

Amy Klobuchar (58)

Senator som representerer Minnesota i Kongressen.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En av outsiderne. Imaget som en nokså moderat arbeidsmaur fra midtvesten som gjerne samarbeider på tvers av partilinjene, og som en senator som er mer opptatt av resultater enn retorikk, kan ha appell. Klobuchar må gjøre det meget godt i Iowa for å kunne bygge momentum.

Sjanse til å slå Trump: Klobuchars viktigste appell er ideen om at hun kan vinne tilbake midtvesten og «den blå muren» for demokratene. Den solide gjenvalgsmarginen i Minnesota i 2018 trekkes derfor fram som et eksempel på at hun kan slå Trump der han vant 2016-valget: I Wisconsin, Michigan og Pennsylvania.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En av favorittene. Men det forutsetter at hun klarer å bli den dominerende kandidat på den moderate fløy av partiet, og at hun gjennom valgkampen viser en kvalitet som overbeviser partiet stort om at dette er den kandidaten som har best forutsetninger å levere det demokratiske velgere har som hovedpreferanse, nemlig å få satt en stopper for Trump-perioden i amerikansk politikk.

Sjanse til å slå Trump: Trolig Trumps verst tenkelig motstander. Dette fordi Klobuchar har appell hos nettopp de velgerne som avgjør hvilken vei valget går i Midtvesten, og dermed også selve presidentvalget. Er moderat nok til å vinne stemmer hos uavhengige og anti-Trump republikanere. Det er trolig vinnerkombinasjonen.

BROOKLYN: Bernie Sanders sparket i gang sin valgkamp lørdag 2. mars i New York. Foto: Craig Ruttle / AP

Bernie Sanders (77)

Senator som representerer Vermont i Kongressen. Sitter i Senatet som uavhengig, men ønsker å bli Demokratenes presidentkandidat

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Bernie trakk både Clinton og partiet lengre til venstre i og etter 2016. Nå er han fanebærer for en rekke saker som et bredt segment av partiet stiller seg bak. Han har evnen til å samle inn masse penger og har lært av feilstegene i 2016. Han vil være 79 på innsettelsesdagen i 2021, men er likevel en av forhåndsfavorittene.

Sjanse til å slå Trump: Bernie kan lett demoniseres som en radikal sosialist som fundamentalt vil endre det amerikanske samfunnet. Det kan Trump jobbe med. Men dersom Bernie faktisk vinner nominasjonen har han stablet på beina en koalisjon som vil bite fra seg i midtvesten.

les også Bernie Sanders vil stille mot Donald Trump igjen

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Outsider med en viss vinnermulighet. Sanders er en kjent størrelse fra 2016-valget og har sosialdemokratiske standpunkter med betydelig appell i et stadig mer liberalt parti. Men Sanders fikk mye oppslutning som anti-Clinton kandidaten i 2016, noe han ikke kan spille på nå. Alder begynner nok også å bli en minusfaktor for han. Men Sanders skal ikke avskrives.

Sjanse til å slå Trump: Trump vil trolig oppfatte Sanders som en drømmemotstander, og ikke uten grunn. USA er nok ikke klar for en sosialdemokratisk president, og Trump vinner nok et slikt oppgjør.

VALGKAMP: Elizabeth Warren besøkte den viktige primærvalgstaten Iowa i begynnelsen av mars. Foto: Charlie Neibergall / AP

Elizabeth Warren (69)

Senator som representerer Massachusetts i Kongressen.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Mange Warren-tilhengere gikk til Bernie da hun ikke stilte i 2016. Hun er likevel en populær og markant røst på venstresiden som må profilere seg som et mer valgbart alternativ enn Sanders dersom hun skal lykkes. Taper hun for ham i New Hampshire er det fort over.

Sjanse til å slå Trump: Med en folkelig bevegelse i ryggen kan hun nå langt, men da må Warren takle Trumps kontinuerlige angrep langt bedre enn hun har gjort til nå.

les også Elizabeth Warren vil bli president

les også Trump om Warrens vinnersjanser: – Du må spørre psykiateren hennes

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Warren har en viss vinnermulighet. Det forutsetter at hun danker ut Sanders, siden de begge tilhører den mest liberale fløy i partiet. Alt rotet rundt hennes påståtte indianske etniske bakgrunn har påført henne et troverdighetsproblem. Men hun skal ikke undervurderes.

Sjanse til å slå Trump: I likhet med for Sanders vil Trump trolig av politiske grunner elske et oppgjør mot Warren. Men «Pocahontas», som han kaller henne, kan fort bli alt annet enn en enkel motstander.

En rekke andre Demokrater en de nevnte elleve har sagt at de kanskje kommer til stille. Politiske eksperter er uenige om hvem av dem det er størst sjanse for å se i racet, men de følgende fem er definitivt høyaktuelle kandidater.

TIDLIGERE VISEPRESIDENT: Joe Biden (t.h.) og Barack Obama på vei til innsettelsen av sistnevntes etterfølger som president, Donald Trump. Foto: Saul Loeb / AP

Joe Biden (76)

Tidligere visepresident under Barack Obama. Var før det senator fra Delaware.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En av forhåndsfavorittene, om han stiller. Har erfaringen som trengs og appell i et bredt segment av partiet, inkludert tidligere demokratiske velgere i midtvesten og den gamle Obama-koalisjonen. Rager fort høyest i et bredt felt, selv om Biden har en lang karriere der partiet har endret seg som motstanderne kan grave og finne mye i.

Sjanse til å slå Trump: Bedre enn de fleste. «Jeg drømmer om Biden», har Trump sagt, men han må være forsiktig med hva han ønsker seg.

les også Derfor drømmer de om Joe Biden: – Han kommer til å reparere dette landet

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Nesten alle mener at Biden vil være en av storfavorittene til nominasjonen hvis han stiller. Spørsmålet er likevel om ikke partiet er såpass mye endret at Biden fort fremstår som gårsdagens demokrat, og at de mange kompetente kvinnelige kandidatene stenger veien for han. Biden er heller ingen god valgkamppolitiker, og forsnakker seg ofte. Og i utgangspunktet vil han ha det samme forventningspress som Harris.

Sjanse til å slå Trump: Blir Biden nominert har han gode muligheter mot Trump. For Biden må antas å ha en reell vinnermulighet i Midtvesten.

KANDIDAT? Ryktene om at Michael Bloomberg vil lansere en presidentkampanje går heftig. Her fra Las Vegas i februar. Foto: John Locher / AP

Michael Bloomberg (77)

Styrtrik forretningsmann og tidligere ordfører i New York

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Dersom han faktisk stiller må han overbevise skeptikerne om hvorfor en søkkrik hvit mann fra New York er den rette til å utfordre Trump i dagens demokratiske parti. Han har kredibilitet når det gjelder våpenpolitikk, og må fokusere på sine kjernesaker for det de er verdt.

Sjanse til å slå Trump: Om han vinner nominasjonen er alt mulig.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Tror Bloombergs muligheter er relativt små. Det er selvsagt ikke i mangel av ressurser, men demokratene neppe vil gå for en pengemagnat som sin presidentkandidat.

Sjanse til å slå Trump: Men i det øyeblikk Bloomberg er demokratisk presidentkandidat vil han trolig kunne bli en hard nøtt å knekke for Trump, og således anses å ha rimelig gode vinnermuligheter.

SENATOR: Sherrod Brown blir av mange sett på som en mulig kandidat. Foto: JIM WATSON / AFP

Sherrod Brown (66)

Senator som representerer Ohio i Kongressen.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En av outsiderne, om han stiller. Browns folkelige populisme kan gi ham en mulighet i 2020 dersom han gjør det skarpt i 2019. Vippe-hjemstaten Ohio gir ham gode kort på hånden i debatten om hvem som er best skikket til å utfordre Trump.

Sjanse til å slå Trump: Om Brown vinner nominasjonen stiller Ohio-senatoren sterkt i midtvesten. Det kan bli Trumps bane.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Ohio-senatoren har en viss mulighet til å vinne nominasjonen. Ingen stor taler, men som «plain-spoken» populistorientert politiker har han appell hos brede velgergrupper i partiet. Han har også vunnet overbevisende i en stat der Trump enkelt slo Hillary Clinton.

Sjanse til å slå Trump: Brown ville virkelig gi Trump «a run for his money» i delstatene i Midtvesten, og dermed ha en rimelig god mulighet til å vinne valget.

AUTOGRAF: En supporter får John Hickenloopers signatur under et arrangement i New Hampshire nylig. Foto: CJ GUNTHER / EPA

John Hickenlooper (67)

Nylig avgått guvernør i Colorado

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: Begrensede, om han stiller. Hickenlooper må lykkes i å skille seg ut som en folkelig guvernør med avstand til kaoset og politikerne i Washington. Han må overbevise i debattene og få fart på pengeinnsamlingen.

Sjanse til å slå Trump: Dersom han vinner nominasjonen har han bevist en folkelig appell og en evne til å vinne delstater som vil gjøre det vanskelig for Trump i 2020. Stikkord: Dersom.

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En politiker med erfaring som Colorado-guvernør skal i utgangspunktet ikke avskrives, siden det er dårlig med kandidater med en slik bakgrunn. Likevel er nok Hickenlooper bare en liten outsider til nominasjonen.

Sjanse til å slå Trump: Vinner Hickenlooper nominasjonen har han gjennom valgkampen vist slike kvaliteter og trolig inntatt slike standpunkter at han også fort kan bli en farlig utfordrer til Trump. Ville faktisk anse at han har mer enn 50 % seiersmulighet.

POPULÆR: Beto O'Rourke tar selfier med fans under et arrangement på grensen til Mexico i februar. Foto: Christ Chavez / AFP

Beto O’Rourke (46)

Representerte inntil nylig Texas i Representantenes hus i Kongressen.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En av outsiderne, om han stiller. Har bevist at han har evnen til å mobilisere bredt og fenge populærkulturelt, i tillegg til å samle inn masse penger nasjonalt og skape flere virale øyeblikk. Han er godt likt på venstresiden, selv om flere elementer med stemmehistorikken hans innebærer at han også kan ha appell blant moderate.

Sjanse til å slå Trump: O’Rourke tapte fjorårets senatsvalg i Texas, men gjorde det overraskende godt og vil sitte med gode kort på hånden om han vinner nominasjonen.

les også Fortid som punker

MELBY:

Sjanse til å vinne nominasjonen: En outsider til nominasjonen, men heller ikke mer. Ble kjent for sin personlige appell når han utfordret Ted Cruz ved senatsvalget i Texas i fjor. Og mange mente at han var egnet for større oppgaver. Riktig posisjonert rent politisk, men mye tyder på at han foreløpig ikke har det nivået som en presidentnominasjon krever. Men han er en politiker med potensial til å motbevise det gjennom valgkampen.

Sjanse til å slå Trump: Overbeviser O`Rourke i valgkampen og blir nominert, må han også gis en fair mulighet mot Trump selv om presidenten trolig vil være favoritt i et slikt oppgjør.

Til slutt tar vi med en som har sagt at han vurderer å stille som uavhengig kandidat, ved siden av den sittende presidenten og den Demokratene til slutt velger. Han er selvsagt ikke vurderte opp mot de ulike Demokratene, men våre to eksperter har vurdert hans sjanser til å bli president

TALTE: Howard Shultz snakket til studenter i Indiana tidligere i vinter. Foto: Joshua LOTT / AFP

Howard Shultz (65)

Styrtrik forretningsmann som i en årrekke var konsernsjef hos kaffegiganten Starbucks i Seattle.

TÅGVOLD FLATEN:

Sjanse til å bli president: Meget små. Schultz er en rik hvit mann uten politisk erfaring som flørter med ideen om å stille som uavhengig presidentkandidat. Mottakelsen har mildt sagt vært kjølig, og kritikere mener han vil oppnå lite annet enn å stjele demokratiske stemmer og dermed bidra til å sikre Trump gjenvalg.

les også Advares mot å stille: Frykter han kan hjelpe Trump til gjenvalg

MELBY:

Sjanse til å bli president: Valgsystemet gjør det vanskelig for uavhengige kandidater. Schultz eventuelle mulighet måtte ligge i at demokratene nominerer en på ytterste venstrefløy i partiet og at Trump befinner seg på 30 % tallet i oppslutning rett før valget i november 2020. Med andre ord, ikke de beste forutsetningene, og da har vi heller ikke vurdert hans politiske kvalifikasjoner.