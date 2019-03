DØDE: Taylor Thornton (10). Foto: Reuters

Taylor ble tatt av dødstornadoen: «Hun var venner med alle»

Ti år gamle Taylor Thornton har blitt identifisert som en av de 23 personene som omkom da to voldsomme tornadoer traff Alabama søndag.

Erlend Fernandez Stedding

NTB

Nyhetsbyrået Reuters beskriver tornadoene som de verste på amerikansk jord de siste fem årene. Så langt er 23 mennesker døde. Flere ligger på sykehus med svært alvorlige skader.

– Det ser nesten ut som om noen dro fram en enorm kniv og skrapet langs bakken. Det er bare murkanter igjen der hvor det sto boliger, det er bygningsbiter over alt, trær er knekt, fullstendige skogdekkede områder er simpelthen rasert, sa sheriff Jay Jones i fylket Lee mandag.

Letearbeidet skjer hovedsakelig i og rundt småbyen Beauregard, 95 kilometer øst for delstatshovedstaden Montgomery. Letingen ble stanset mandag av hensyn til letemannskapenes sikkerhet.

Blant de døde var det minst tre barn. Mandag ble ti år gamle Taylor Thornton identifisert som et av ofrene.

Hun var på campingtur med noen venner i helgen, men hadde avbrutt utflukten på grunn av det dårlige værvarselet. Da Taylor ikke dukket opp på gudstjeneste søndag, der hun skulle møte foreldrene igjen, ble familien urolig, forteller onkelen hennes til Reuters.

I denne videoen kan du se de store ødeleggelsene i Alabama:

Faren skal derfor ha reist hjem til datterens venninne. Der skal han ha funnet Taylor død. Venninnen var fraktet til sykehus hardt skadet, mens faren til venninnen også hadde omkommet i uværet.

– Ingen var fremmede for henne, hun var venner med alle. Hun smilte alltid, enten det var mens hun gikk rundt i gangene på Lee-Scott Academy i Auburn eller mens hun hjalp foreldrene med å passe på lillebroren

La seg i badekaret

En annen av byens innbyggere, Julie Morrison, gjennomsøkte mandag ruinene av huset sammen med sin svigerdatter, på utkikk etter nøkler og en lommebok. De fant ektemannens motorsykkelstøvler og en bibel.

Morrison forteller at hun og ektemannen hadde søkt ly i badekaret idet tornadoen løftet trehuset opp fra bakken og feide det inn i et skogsområde.

– Vi visste at vi var i lufta fordi huset ble løftet opp, sier Morrison, som antar at badekarets sterke glassfiber-materiale bidro til at de overlevde. Hennes svigersønn gravde senere paret ut fra ruinene.

President Donald Trump har på Twitter sendt sine kondolanser. Han har bedt den føderale krisehåndteringsetaten Fema om å hjelpe.

Skoler i området holdes stengt tirsdag. Ansatte og elever får krisehjelp når skolene etter hvert åpner igjen.

– Vi forsøker å finne lærere og forsikre oss om at de er i god behold. Vi vet at vi har ansatte som har mistet sine boliger, sier fylkets skoleansvarlige, James McCoy.

Tornadoene oppsto søndag i Alabama og Georgia. De var blitt utløst av et uvær som også rammet statene South Carolina og Florida.

Det første tornadovarselet ble sendt klokken 14.58 søndag.

– SØK LY NÅ! Gå ned i en kjeller eller inn i et rom som ligger inne i nederste etasje i en stødig bygning. Unngå vinduer, het det.

Varsel for tornado nummer to kom mindre enn en time senere.