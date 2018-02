Stoltenberg: Derfor må NATO fortsatt ha atomvåpen

Publisert: 16.02.18 17:07 Oppdatert: 16.02.18 18:48

UTENRIKS 2018-02-16T16:07:27Z

MÜNCHEN (VG) Så lenge Russland, Kina og Nord-Korea har atomvåpen, må NATO også ha en kjernefysisk kapasitet. Avskrekking er nødvendig, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg

Fredag ettermiddag ga Stoltenberg NATOs begrunnelse for at det er umulig å gå bort fra en kjernefysisk balanse i verden, og hvorfor NATO holder fast på at atomvåpen etter hans mening er en nødvendig del av NATOs militære strategi:

– NATOs mål er en verden uten atomvåpen, sa Stoltenberg.

Så la han til:

– Men så lenge disse våpnene eksisterer, vil NATO forbli en kjernefysisk allianse. Om det er slik at Russland, Kina og Nord-Korea har atomvåpen, og NATO ikke har det, så gjør det ikke verden sikrere, sa Stoltenberg.

NATO-landene sier nei

Ingen av NATOs medlemsland har underskrevet eller godkjent FN-traktaten som tar til orde for et forbud mot atomvåpen.

På den store sikkerhetskonferansen i München denne helgen, sa Stoltenberg fra podiet at verdens ledere har et felles ansvar for å komme bort fra stupet av en storkonflikt, som er årets tema for konferansen.

I salen satt et 20-talls stats- og regjeringssjefer, enda flere utenriksministere, og internasjonale storheter som FNs generalsekretær António Guterres.

Formet en generasjon

Stoltenberg sa at det var utplasseringen av mellomdistanseraketter i Europa på 70- og 80-tallet, under den kalde krigen, som formet hans generasjons sikkerhetspolitiske oppvåkning.

– Store deler av disse våpnene ble fjernet gjennom avtaler på slutten av 80-tallet, sa NATO-sjefen.

– Men nå sier USA at Russland har brutt INF-avtalen. De har utviklet og testet nye mellomdistanseraketter. Nå må vi beskytte denne avtalen, og vi ber Russland komme NATOs bekymring i møte på en åpen måte som lar seg bekrefte.

– Vi ser at de utvikler nye våpen og at de øker sitt kjernefysiske arsenal i sin militære strategi. Det er svært bekymringsfullt, sa Stoltenberg.

USAs president Donald Trump la for to uker siden fram sin nye kjernefysiske strategi. Forsvarsminister James Mattis presenterte detaljene fra denne strategien på NATOs utenriksministermøte i Brussel på onsdag, og sa etterpå at den ble «svært godt mottatt».

Pekte på Russland

Da Stoltenberg var i Oslo for to uker siden, pekte han på Russland som årsaken til at USA nå vil utvikle nye og mindre atomstridshoder som kan brukes i en begrenset atomkrig.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal tale til sikkerhetskonferansen lørdag ettermiddag, og det er ventet at han vil svare på Stoltenbergs uttalelser.

Den norske regjeringen fastholder at den norske linjen om å ikke lagre eller tillate atomvåpen på norsk jord er uendret, også etter at Trump sa at USA ville svare på Russlands utvikling av nye atomvåpen.

Endrer ikke norsk linje

Da VG snakket med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) etter møtet i NATOs kjernefysiske råd tidligere i uken, sa han at den amerikanske planen ikke endrer på den norske linjen.

– Det er stor enighet om at situasjonen er verre nå. Så er det en del av NATOs strategi at så lenge andre har atomvåpen så skal NATO ha atomvåpen, sa Bakke-Jensen.

– Kan norske kampfly og marinefartøyer i fremtiden måtte klargjøres for å kunne levere atomvåpen?

– Per nå har vi vært ganske tydelig på vår rolle. Vi bruker ikke våre styrker til å levere atomvåpen, Skal vi endre det, blir det en stor debatt. Det var ingen signaler om at dette vil endre seg for de nasjonene som ikke deltar i atomsamarbeidet, sa forsvarsministeren til VG.