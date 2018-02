RIVALER: Donald Trump og Mitt Romney utenfor golfklubben til førstnevnte i november 2016. Foto: Carolyn Kaster / TT / NTB Scanpix

Kalte Trump en «svindler»: Nå får han presidentens støtte

Publisert: 20.02.18 04:09

Donald Trump begraver tilsynelatende stridsøksen, og støtter sin tidligere rival Mitt Romney i senatorvalget i Utah.

Forholdet mellom de to partikollegene har til tider vært svært turbulent. Mitt Romney (70) var blant de største kritikerne mot daværende presidentkandidat Donald Trump under valgkampen i 2016. Han kalte blant annet Trump for en «farlig og uærlig svindler» .

Trump har på sin side kalt Romney en «mislykket person» og en «katastrofe» , og viste blant annet til nederlaget mot demokratenes kandidat Barack Obama under presidentvalget i 2012.

Men natt til tirsdag norsk tid gikk USAs president altså ut med sin fulle støtte til den tidligere rivalen, som for noen dager siden annonserte at han stiller som kandidat under senatorvalget i Utah i november.

Like etter takket Romney for støtten:

Det var på forhånd ventet at presidenten ville støtte Romney. I et intervju med New York Times før helgen var republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, klar på at han ikke så noen annen mulighet.

– Jeg kan ikke se for meg at han ikke gjør det. Vi vil ikke miste setet i Senatet, og dette ser ut som en ganske formidabel kandidat.

VG har snakket med flere USA-eksperter som mener at Romney vil bli et usikkerhetsmoment for Trump , dersom han vinner valget i november.