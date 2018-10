FØR OG ETTER: Bildet til venstre viser Palu i Indonesia 22. september. Bildet til høyre er tatt samme sted 1. oktober 2018. Foto: Handout . / X80001

Satellittbilder viser ødeleggelsene i Indonesia

UTENRIKS 2018-10-03T10:30:10Z

Bildene viser hvordan den seks meter høye bølgen raserte byen Palu.

Ødeleggelsene etter jordskjelvet i Indonesia forrige fredag er enorme. I den tsunamirammede byen Palu mangler folk mat. Mange av innbyggerne er desperate etter å kommer seg ut.

En bro som krysset elven som renner gjennom byen, har gått i stykker. BBC rapporter at ødelagte veier og telekommunikasjonsanlegg gjør hjelpearbeidet vanskelig . Deler av flyplassen ble ødelagt av vannmassene, noe som gjør hjelpearbeidet enda mer krevende.

Skjelvet hadde episenter rett utenfor øya Sulawesi, og forårsaket en tsunami, som skyllet inn over Palu. Mer enn 1400 mennesker er bekreftet døde i katastrofen, men antallet er ventet å stige. Indonesias visepresident Jusuf Kalla har sagt at flere tusen kan ha mistet livet. Rundt 800 er innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Palu er hovedstaden på Sulawesi, og har 300.000 innbyggere. Byen ligger innerst i en vik, og er vanligvis beskyttet mot havet. Denne gangen var innbyggerne ekstra uheldige. Jordskjelvet kom akkurat der hvor det kunne gjøre mest mulig skade.



Fugleperspektiv

Ferske satellittbilder viser ødeleggelsene etter tsunamien. Bildene viser tydelig hvordan vannmassene har rasert kystlinjen.

Det var flere jordskjelv i området 28. og 29. september, før det største, som målte 7,5 på Richters skala, skjedde rett nord for Palu. Det gikk av 18.03 lokal tid. Jordskjelvet var grunt, det skjedde bare ti kilometer under bakken. Det satte i gang en seks meter høy bølge, som traff Palu spesielt hardt.

FN anslår at 200.000 mennesker trenger akutt nødhjelp etter hendelsen. Organisasjonen har uttrykt stor frustrasjon over den sene nødhjelpsresponsen. Det haster og behovene er enorme, ifølge organisasjonen.

Imens begynner tiden å renne ut for mennesker som er blitt liggende under sammenraste bygninger. Redningsarbeidere har nå svært lite håp om å finne flere overlevende. Blant annet antas det at det fortsatt ligger rundt 60 mennesker begravd under et sammenrast hotell i kystbyen Palu.



Plyndring

Flere medier melder at innbyggerne i Palu er desperate, og plyndrer butikker for å få i seg mat. En politimann fortalte BBC at han hadde ansvar for å beskytte butikkene, men at han ikke kan gjøre noe, når befolkningen trenger så mye.

– Jeg rettferdiggjør det ikke, men jeg skjønner hvorfor de gjør det. Kona mi sa i går at vi bare har mat for to dager, og bare egg og nudler. Det største problemet er rent vann, fortalte en mann til avisen The Telegraph .

Provinslederen i Donggala, Kasman Lassa, har onsdag gitt befolkningen lov til å ta mat fra butikkene.

– Alle er sultne, og folk trenger mat etter å ikke ha spist på flere dager. Vi har delt ut mat, som ris, men det var ikke nok. Det er mye folk her, så problemet er at vi ikke kan presse dem til å holde seg lengre, sier Lassa om avgjørelsen.

Vulkanutbrudd

Få dager etter jordskjelvet gikk det også et vulkanutbrudd ved Soputan-fjellet nord på Sulawesi. Vulkanen sendte onsdag aske 6000 meter opp i luften, noe som kan påvirke flytrafikken til den hardt prøvede øya.

Flyselskaper ble onsdag advart om at asken kan ramme flymotorene.

Det er ikke meldt om evakueringer som følge av vulkanutbruddet, men det er etablert en sone på opp til 6,5 kilometer rundt fjellet, og mennesker bes om å holde seg unna.

Indonesia har over 120 aktive vulkaner. Landet er også svært utsatt for jordskjelv, og vulkanen kan ifølge en indonesisk ekspert ha blitt utløst av jordskjelvet.