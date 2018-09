BEVÆPNET: Etter at Jeffrey Wigand varslet om forholdene i tobakksindustrien, skal han ha blitt truet. Han må ha våpen hjemme for å beskytte seg , sier han. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Derfor er mikrohullene juks!

UTENRIKS 2018-09-15T05:59:12Z

Varsler Jeffrey Wigand (75) er oppgitt over at norske myndigheter ikke tester sigaretter i egne røykemaskiner. På innsiden i tobakksindustrien tok han oppgjøret med både bransjen og mikro-hullene i filtrene. Så fikk han sparken.

Publisert: 15.09.18 07:59

Han leste ordene én gang til: «Uansett hvor du er, så skal vi finne deg og barna dine».

Jeffrey Wigand sto foran postkassen, i en søvnig by i Kentucky med en lapp i den ene hånden og en brun konvolutt i den andre. Livvakter voktet huset hans. Likevel, i løpet av natten hadde noen levert et trusselbrev, uten å bli oppdaget.

Wigand ristet lett på konvolutten. Det lå noe oppi den.

Allerede før han kjente stålet mot håndflaten, forsto Jeffrey Wigand hva det var. En pistolkule.

– Jeg er en varsler, sier Jeffrey Wigand til VG.

– Men jeg avskyr det ordet. Jeg var aldri ute etter hevn eller oppmerksomhet. Jeg fulgte samvittigheten. Og det jeg fikk vite da jeg jobbet i tobakksbransjen …

Wigand blir stille et øyeblikk.

– Det kunne jeg ikke holde munn om.

Lørdag kunne VG avdekke historien om de mikroskopiske hullene på utsiden av norske sigarettfiltre. En ny test i et uavhengig laboratorium avslører at sigarettene kan være farligere enn det som står på pakken.

Det er kjente strofer for varsleren fra Michigan.

– Lurer målingene

Jeffrey Wigand. Far, ektemann og forsker. I 1993 tok han et valg som skulle snu opp-ned på livet hans. Etter flere år i toppledelsen hos tobakksgiganten Brown & Williamson, stilte Wigand opp i USAs største TV-show, «60 Minutes». Der avslørte han det han mener var bransjens innerste hemmeligheter.

Senere ble historien til film med Russel Crowe og Al Pacino i store roller.

Brown & Williamson har benektet alle Wigands påstander. Selskapet hevdet at de aldri truet ham. Etterforskningen viste også at det ikke var bevis som pekte mot Brown & Williamson, ifølge LA Times.

Hvem som plasserte kulen i postkassen til Jeffrey Wigand, er fremdeles en gåte.

– La meg slå det fast med en gang, sier Wigand.

Han sitter ved et digert spisebord, hjemme i Michigan.

– Ventilasjonshullene er svindel. De sørger for å lure de offisielle målingene. Men dette vet vel norske myndigheter allerede? spør Wigand.

– Det tror jeg i grunnen ikke, sier professor og tidligere forskningssjef for Radiumhospitalet, Tore Sanner, til VG.

– Hvor ligger ansvaret?

For 18 år siden gjorde Sanner grundig rede for «de usynlige ventilasjonshullene» i en offentlig utredning (NOU).

– Myndighetene burde jo gjort noe. Men nå er vel de som jobbet i departementet på den tiden, blitt pensjonister. Om de som jobber der nå, er klar over problematikken med ventilasjonshullene, er jeg usikker på.

Norge har ikke egne røykemaskiner. De norske sigarettene som skulle testes i vår, måtte sendes til Nederland .

I Michigan sitter Jeffrey Wigand på kjøkkenet sitt og rister på hodet.

– Nei, nei, nei! sier han oppgitt.

– Hvis forskere og helsemyndigheter, som skal beskytte folkets helse, ikke får verktøyet de trenger, hvor ligger ansvaret da?

Han lar spørsmålet henge i luften, før han stiller et nytt:

– Hvis myndighetene i Norge er passive – er de ikke da medskyldige? Jeg vet ikke. Det eneste jeg vet, er at de er moralsk og etisk forpliktet til å gjøre noe med dette.

Et eksperiment

Ventilasjonshullene startet, uskyldig nok, som et eksperiment eller en gimmick på begynnelsen av 1900-tallet og fikk ikke særlig oppmerksomhet, skriver Stanford-professor Robert N. Proctor i dokumentarboken «The Golden Holocaust».

Først på 1950- og 60-tallet fikk flere store sigarettmerker hull i filteret. Reklamen lovet topp moderne sigaretter med «air condition» og «mikroskopiske vinduer». I årene som kom, ble hullene vanligere, ifølge Proctor.

Hvorfor, er ikke den amerikanske professoren Lynn T. Kozlowski i tvil om.

– Filterventilasjon har vært bransjens viktigste design-grep i mange tiår, sier Kozlowski på telefon fra Universitetet i Buffalo.

Han har forsket på ventilasjon i sigaretter i en mannsalder.

– Det finnes egentlig ikke noe annet alternativ enn å bruke ventilasjonshull for å få sigaretter med offisielt veldig lavt tjæreinnhold, sier Kozlowski til VG.

Den amerikanske varsleren Jeffrey Wigand ante ingenting om ventilasjonshullene da han på 80-tallet fikk ansvar for forskning og utvikling i Brown & Williamsons. Men det tok ikke lang tid tid før han fikk vite om «de bedragerske hullene», som han kaller dem.

Se Wigand forklare hvorfor han omtaler ventilasjonshullene som svindel:

– Jeg ble forklart hvordan de manipulerte målingene. Utad var forklaringen at ventilasjonshullene gjorde sigarettene mildere. En blank løgn.

Selv hevder Wigand at målet hans, da han begynte i bransjen, var å konstruere en sunnere sigarett. Men ettersom månedene gikk, forsto han at ledelsen ikke ville det samme. Wigand sier han ble stemplet som et uromoment.

Etter flere år med høyt konfliktnivå fikk han sparken.

– Dere har en lov i Norge som sier hvor høye nivåer det er lov å ha i sigaretter, ikke sant? spør Jeffrey Wigand.

– Da håper jeg de norske myndighetene leser dette. For ventilasjonshullene er det viktigste verktøyet bransjen bruker for å jukse med målingene og dermed også med loven.

VG har gitt Brown & Williamsons nåværende eierselskap, Reynolds American, anledning til å kommentere Wigands utsagn. Selskapet har ikke besvart VGs henvendelser.

Norske hull?

Sommeren 2017 satt ledelsen i Kreftforeningen rundt et møtebord i Oslo sentrum. De hadde lest om nederlandske Anne Marie Heen, som vil saksøke tobakksbransjen, og stilte seg spørsmålet: Har norske sigaretter også ventilasjonshull?

Ingen rundt bordet var sikre, selv de som hadde jobbet på tobakksfeltet i årevis.

Det endte med at Ingrid Ross, avdelingssjef for kommunikasjon og samfunn, gikk til kiosken over gaten og kjøpte fire pakker av de mest solgte merkene.

Alle hadde ventilasjonshull.

– Det var egentlig som forventet; vi hadde ingen grunn til å tro at norske sigaretter ikke hadde hull, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

For å finne ut av akkurat hvordan ventilasjonshullene påvirker sigarettene, måtte Kreftforeningen teste dem i en røykemaskin.

Dermed begynte jakten på en maskin som ikke var kontrollert av tobakksbransjen.

Maskinen de omsider fant, etter seks måneder, sto på et laboratorium utenfor Amsterdam, eid av det nederlandske folkehelseinstituttet.

I Nederland er luften varm og tykk av røyk da forskeren Walther Klerx forklarer hvorfor han mener innholdet i norske sigaretter måles feil:

Bransjens metode

Røykemaskinen ble oppfunnet av tyske forskere allerede på 1920-tallet, skriver professor Robert N. Proctor i dokumentarboken «The Golden Holocaust».

Men først i 1936 så tobakksbransjen et behov for å bruke maskinene mer systematisk og innføre en standardisert målemetode. Resultatene skulle ikke si noe om hvor helsefarlige sigarettene var for mennesker, men skille merker og smaker fra hverandre, ifølge en forskningsrapport publisert av American Association for Cancer Research .

Likevel: På 1950- og 60-tallet, da forskning for første gang slo fast at røyking var helsefarlig, begynte bransjen å offentliggjøre disse tallene aktivt.

– Det er her svindelen starter, sier Stanford-professor, Robert N. Proctor.

– Bransjen visste allerede da at målingene viste mye lavere nivåer av giftstoffer enn røykerne faktisk fikk i seg.

Likevel brukes i dag nesten nøyaktig samme målemetode som bransjen selv innførte for 80 år siden. «Kun med noen modifikasjoner av amerikanske helsemyndigheter i 1969», skriver professor Tore Sanner i en NOU-rapport fra 2000.

– Det sier alt om hvilken enorm makt tobakksindustrien har, sier Proctor.

Karl Erik Lund, en av Norges fremste tobakksforskere, sier det slik:

– Det vi vet, er at tobakksindustrien tidlig på banen for å lage en målestandard som var til deres fordel.

Han mener ISO-metoden, som har vært gjeldende i Norge i flere tiår, er moden for utskiftning.

– Dagens målemetode viser for lave verdier av giftstoffer, sammenlignet med giftstoffene en røyker reelt sett får i seg, sier han.

Professor Proctor går enda lengre.

– ISO-metoden er basert på kvasivitenskap. Den er meningsløs. Norge opererer i en verden tobakksbransjen skapte på 1950-tallet, sier Proctor.

– Ikke for å lure

I den nederlanske tobakksforeningen opererer Jan Hein Sträter med en annen historisk rekkefølge enn forskerne du nettopp har møtt.

– Ventilasjonshull har vært i sigaretter lengre enn ISO-metoden eller noen annen metode har eksistert. Det er åpenbart ikke en oppfinnelse for å lure røykmaskinene, sier Sträter.

– Men er det ikke nettopp en måte å lure røykmaskinene, siden kvalifisert forskning gjennom 30 år har vist at røykere blokkerer ventilasjonshullene med lepper og fingrer?

– På TV i Nederland ble dette presentert som en stor hemmelighet. De tok frem et stort forstørrelsesglass og sa: «Se, det er små hull i papiret». Men faktisk reklamerte fabrikantene med disse hullene som en flott oppfinnelse på 70-tallet. Det har aldri vært noen hemmelighet. Hullene er der så alle kan se dem! Det er ingen hemmelighet, sier Sträter.

I tobakkselskapet Philip Morris svarer kommunikasjonsdirektør Pia Prestmo at ISO-testen er «veldig detaljert og presis», og at Philip Morris må møte disse kravene.

– Det har vært vurdert av ISO-organisasjonen om man skulle endre målemetoden, men endringer ble avvist. Også EU har vurdert å innføre en annen testmetode, men har ikke gjort det, skriver Prestmo til VG.

– Tobakksbransjen er en bølle

På kjøkkenet i Michigan sammenligner varsleren Jeffrey Wigand ventilasjonshullene med Volkswagen-jukset .

Han slår ut med armene.

– Vi har målemetoden – som bransjen utrolig nok selv har laget. Så lager de små hull i filteret som manipulerer målingene. Volkswagen måtte inn på teppet og innrømme alt. Men ingen reagerer når tobakksbransjen gjør det samme. Hallo!

Wigand rister oppgitt på hodet.

– Nå må myndighetene våkne. Ikke skyld på EU og si at det ikke nytter for et lite land som Norge å gjøre noe. Tobakksbransjen er en bølle. Og når en bølle dytter, hva gjør du? spør Jeffrey Wigand før han svarer på sitt eget spørsmål.

– Du dytter tilbake.

I Nederland sitter tre kvinner klare til å gjøre nettopp dét.

Slik svarer bransjen:

VG har forelagt de historiske opplysningene om hullene, målemetodene og røykmaskinene for tobakksbransjen. De har ikke gitt noe sammenfattende svar, men har i sine enkeltsvar vektlagt disse punktene:

Om ventilasjonshullene:

Bruk av ventilasjonshull er velkjent blant myndighetene, og anklagene som VG refererer til, har gjennomgående og uten unntak blitt tilbakevist tidligere, skriver Pia Prestmo, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris.

Hun viser til at påtalemyndighetene i Nederland skal ha skrevet at ventilasjonsfilter har vært i bruk i kommersielle sigaretter lenge før EU første gang krevde at ISO-testmetoden skulle benyttes til å måle tjære, nikotin og karbonmonoksidnivåer.

Om ISO-metoden:

Pia Prestmo, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris, hevder at dagens tester ikke er laget for å måle hvor mye stoffer en røyker får i seg.

«Måling med røykemaskiner er ment til å lage standardisert data over tjære, nikotin og karbonmonoksid-utslippene, ikke for å gjenskape hvordan mennesker røyker», skriver Prestmo.

Kommunikasjonssjef i British American Tobacco, Abe Brandsma, hevder imidlertid at det ikke finnes noen målemetode som bedre kan si noe om menneskelig eksponering. Han skriver videre: «Et perfekt målesystem eksisterer ikke. I anklagen er det uttalt at ISO-metoden ikke er tilstrekkelig for å måle utslipp fra sigaretter. Likevel er ISO-metoden i bruk internasjonalt og er påkrevd av alle EUs medlemsland».

Om kritikken mot industrien:

Jan Hein Sträter i den nederlandske tobakksforeningen avviser alle utsagn om at industrien kan sidestilles med organiserte kriminelle.