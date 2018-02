FRIGIS: Donald Trump har argumentert for at notatet om Russland-etterforskningen burde holdes hemmelig. Nå er det frigitt. Foto: NTB Scanpix

Offentliggjør omstridt notat

Publisert: 24.02.18 23:07 Oppdatert: 24.02.18 23:52

UTENRIKS 2018-02-24T22:07:33Z

Demokratene frigir et notat om FBIs håndtering av Russland-etterforskningen.

President Donald Trump blokkerte memoet for to uker siden, og har siden nektet å offentliggjøre demokratenes notat om Russland-etterforskningen av hensyn til rikets sikkerhet.

Den amerikanske presidenten mener notatet inneholder «klassifisert og spesielt sensitivt informasjon».

Omstridt

Det tok ikke Kongressen hensyn til da de lørdag likevel friga det ti siders lange dokumentet .

Dokumentet som nå er offentliggjort, er delvis sladdet, men demokrater sier at deres dokument skal korrigere informasjonen som har kommet frem i det republikanske dokumentet.

Det ble offentliggjort i begynnelsen av februar, av etterretningskomiteen i Representantenes hus, og er sterkt omstridt.

Notatet inneholdt påstander om maktmisbruk fra FBIs side. Det var skrevet av staben til republikaneren Devin Nunes, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Hovedanklagen i Nunes' notat er at FBI og USAs justisdepartement opptrådte kritikkverdig da det ble igangsatt overvåkning av den tidligere Trump-medarbeideren Carter Page.

– I Page-saken hadde regjeringen minst fire uavhengige muligheter for å legge fram rettmessige relevante fakta for FISA (Foreign Surveillance Intelligence Act). Derimot viser våre funn at materiale og relevant informasjon er blitt utelatt, heter det i notatet fra Nunes.

Hevder de ikke fikk nok informasjon

Søknader om slik overvåkning rettes til den hemmelig etterretnings-domstolen FISA. Bakgrunnen for søknaden om overvåkning av Page skal delvis ha vært informasjon hentet fra den omstridte rapporten som den tidligere britiske spionen Christopher Steele laget om Donald Trump.

Ifølge notatet ble ikke etterretningsdomstolen ble ikke tilstrekkelig informert om Steeles rolle. Rapporten hans ble utarbeidet midt under den amerikanske valgkampen og finansiert av Demokratene.

Men ifølge notatet fra demokratene, som altså ble offentliggjort lørdag, sa FBI til retten at de brukte informasjon som var innhentet av personer som hadde politiske motiver, skriver New York Times .