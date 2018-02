1 av 8 PÅ FACEBOOK: Dette bildet delte Michael på Facebook etter turen til Danmark. Kort tid etterpå forsvant ubåten med Madsen og den svenske journalisten Kim Wall (30) om bord. Disse bildene er del av politiets etterforskningsmateriale. Privat

Michael sov i Madsens ubåt tre dager før Wall forsvant

STAVANGER (VG) Da Michael Youget (36) skulle finne seg et hostel i København, foreslo Peter Madsen (47) at han heller kunne overnatte på «UC3 Nautilus».

– I ettertid er det ganske forferdelig. Selv om jeg hverken har noe med saken å gjøre eller kjenner Peter særlig godt, er det jævlig bare å ha vært på åstedet, sier Michael hjemme på hybelen i Stavanger.

Fakta Dette er ubåtsaken i København – 10. august 2017 drar den svenske journalisten Kim Wall (30) og den danske oppfinneren Peter Madsen (47) på tur i ubåten «UC3 Nautilus». – Klokken 2.30 natt til fredag 11. august melder Kim Walls kjæreste henne savnet. Kystvakten melder samtidig ubåten savnet. – Klokken 11.00 fredag 11. august synker «UC3 Nautilus», og Madsen reddes opp av vannet. – Politiet mener Madsen i løpet av turen drepte og parterte Wall før han kastet likdelene i vannet. Han er også tiltalt for å ha planlagt det brutale drapet . – Madsen har endret sin forklaring flere ganger, men erkjenner nå at han parterte Wall og «begravet henne til sjøs». Han nekter imidlertid straffskyld for drap. – 8. mars begynner rettssaken i byretten i København.

Så lenge han kan huske, har 36-åringen interessert seg for teknologi – og særlig ubåter.

Han hadde i lang tid fulgt med på Madsens blogg og Youtube-kanal da han 3. juli i fjor bestemte seg for å sende den danske oppfinneren en melding på Facebook.

«Hei, Peter. Er det du som har bygd en ubåt fra grunnen av?»

«Well, Yes», lød svaret fra Madsen.

En drøy måned senere stod Michael på Refshaleøen i København , der Raket-Madsens Rumlaboratorium har base og «UC3 Nautilus», verdens største privatbygde ubåt, pleide å ligge fortøyd.









1 av 3 HJEMME I NORGE: Michael Youget (36) forteller at drapssaken fremdeles fremstår litt uvirkelig for ham. Hjemme i Stavanger prøver han ikke å tenke så mye på den. Marie von Krogh

Den nå drapstiltalte dansken har lenge basert sine romfartsprosjekter på frivillig arbeidskraft. Hans neste store mål var å skyte seg opp i en hjemmelaget romrakett innen utløpet av 2019.

Da Michael spurte om å få bidra på noe vis, var beskjeden fra Madsen derfor klokkeklar: «Get here!».

– En guffen følelse

Etter en flere timer lang motorsykkeltur fra Hirtshals, ankom Michael Refshaleøen like etter klokken 17.00 mandag 7. august.

– Det hele var egentlig litt skuffende. Jeg forestilte meg avansert teknologi, men ble møtt av et rotete verksted i en blikkhangar, sier Michael.

Dessuten virket Madsen frustrert og litt sint, sier han. Ubåtkapteinen mente at romfartsprogrammet Copenhagen Suborbitals, som han selv stiftet i 2008 og forlot i 2014, motarbeidet hans søknad om en testoppskyting som skulle finne sted påfølgende helg.



1 av 2 SNAKKET SAMMEN: Michael sendte den første meldingen til Madsen på kvelden 3. juli i fjor. Den siste meldingen er sendt klokken 17.13 mandag 7. august, like etter at Michael kom frem til Refshaleøen. Skjermdump

Misnøyen ga Madsen også tydelig uttrykk for på Facebook og i en Messenger-samtale med Michael, som VG har sett.

– Jeg fikk en litt guffen følelse allerede da jeg tok ham i hånden. Men det handlet mer om stedet enn om ham. Det var en sånn «her vil jeg ikke være»-følelse som jeg sliter med å forklare, sier Michael.

– Hva var det som ga deg den følelsen?

– Jeg vet ærlig talt ikke. Det er en sånn følelse man bare får noen ganger.

– Trangt og dårlig luft

Etter en kort prat med Madsen ble Michael satt til å klargjøre en fallskjerm som skulle brukes under testoppskytingen. Senere på kvelden testet de fallskjermen, noe Madsen la ut bilder av på bloggen som nå er tatt ned av danske myndigheter.

Da klokken nærmet seg åtte, spurte Michael om ikke det var mulig å få se den mye omtalte ubåten.

– Han er vant til å vise den frem og synes nok det er litt stas. Han forklarte at den hadde en dieselmotor og en liten elektrisk motor, også viste han meg kontrollrommet og hvordan kameraet på toppen fungerte. Vi snakket egentlig ikke om noe annet enn ubåten og testoppskytingen.

Michael mener klokken var blitt 20.30 da Madsen skulle reise hjemover. Nordmannen forklarte at han hadde kommet på motorsykkel og at han skulle inn til byen for å finne et hostel.

– Da sa han at jeg bare måtte sove i ubåten. Det var ingen andre som skulle sove der, så det passet ham fint.

De to ble enige om å gjenoppta arbeidet i 9-tiden tirsdag morgen, og Michael ble forlatt ensom på ubåten.

– Du skal ikke ha veldig mye klaustrofobi om du skal få sove der. Det er trangt, og luften er veldig dårlig. Dessuten var dekningen så dårlig at jeg knapt kunne bruke iPaden min. Jeg bare lå på benken og kikket på fiskene som svømte forbi. Det var en spesiell opplevelse.

Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet i København ikke å kommentere hvorvidt de mener Michael var den siste som sov i ubåten før Madsen og Wall seilte av gårde snaut tre døgn senere.

Politiet ba om bilder

Tirsdag morgen stod Michael og et par studenter fra Nederland klare til å begynne arbeidsdagen på Madsens verksted. Da Madsen selv dukket opp, var det imidlertid med en beskjed om at testoppskytingen var avlyst.

– Han måtte skuffet fortelle at myndighetene hadde avvist søknaden hans. Han sa bare at «Michael, det er ikke noe mer du kan gjøre her», forteller Stavanger-mannen.

– Hva tenkte du da?

– Planen var jo å bli der hele uken og over helgen. Vi skulle også seile en tur med ubåten i forbindelse med oppskytingen. Samtidig var jeg ganske skuffet over hele opplegget, så da han sa at det ikke var bruk for meg, var det bare å sette seg på motorsykkelen og reise hjem. Det gjorde meg ingenting.

18. august, nøyaktig en uke etter at Madsen ble pågrepet, fikk Michael en e-post fra dansk politi. De ville ha 36-åringens bilder fra innsiden av ubåten.

– De sa noe om at de skulle sjekke bildene opp mot hans forklaring og hvordan ubåten så ut i ettertid, sier han.

Glad han avslo media

Informasjonen om Michaels tur hadde politiet fått fra Facebook, der han la ut et bilde av seg selv poserende foran ubåten. Det samme bildet hadde også flere journalister fått med seg.

– Det ringte fra alle medier, også i Danmark. NRK, TV 2, Ekstra Bladet. Du ringte jo også fra VG, gjorde du ikke?

– Jo, det er riktig.

– Jeg er i ettertid veldig glad for at jeg ikke svarte på noen spørsmål.

– Hvorfor det?

– Selv om Madsen var en krevende figur, synes jeg ikke han var skummel eller ekkel på noe vis. Min umiddelbare reaksjon ville vært å forsvare ham, for jeg liker å tenke det beste om folk. Nå som ting har kommet frem, ser jeg jo at dette er grusom sak og en helt forkastelig handling.

Spent på rettssaken

I månedene etterpå har Michael fulgt saken i norske medier. Han forteller at det fremdeles føles uvirkelig, men at det ikke er noe som plager ham i hverdagen.

– Det er uvirkelig at noen du tror du kjenner litt, kan gjøre noe slikt. Samtidig har ikke jeg noe med saken å gjøre. Jeg går ikke rundt og forestiller meg det som har skjedd.

Allikevel ser Michael frem til rettssaken som begynner 8. mars i byretten i København.

– Jeg er spent på utfallet og håper de får klarhet i hva som har skjedd.