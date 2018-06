1 av 2 SAMARBEIDET TETT: Egemen Bagis samarbeidet tett med president Recep Tayyip Erdogan i mange år, er fremdeles en uoffisiell rådgiver og nær venn. http://www.egemenbagis.com

– Vesten må vise Erdogan respekt

ISTANBUL (VG) President Erdogans nære venn og mangeårige rådgiver, Egemen Bagis, mener Vesten hverken forstår eller respekterer Tyrkia.

Tidligere EU-minister Egemen Bagis stråler som en sol etter president Recep Tayyip Erdogans seier i søndagens omstridte valg , og har en offensiv beskjed til omverden.

– Tyrkias utenrikspolitikk fremover kommer an på hvordan utlendinger behandler oss. Om vi får verdigheten vi fortjener, så vil dere få respekt. Men om dere fornærmer oss, så vil vi svare på samme vis.

– Så til våre venner i vestlige medier: Dere må lære at det er på tide å respektere valget og viljen til det tyrkiske folk, og behandle vår valgte president med den verdighet og respekt som han fortjener, fortsetter han.

Bagis var parlamentariker for det styrende Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) fra 2002–2015. Han var Erdogans personlige rådgiver de fem første årene, før han ble nestleder i partiet i to år, og så EU-minister fra 2009–2013.

Bagis og Erdogan er fortsatt nære venner. Bagis har en uoffisiell rolle som rådgiver for Erdogan, og har fulgt ham både på utenlandsreiser og i valgkampen.

– Det dere i Vesten ikke forstår om Erdogan, er at folket elsker ham fordi han er en god offentlig tjener, som har bedret levestandarden for hele samfunnet. Tyrkere er jo ikke gale heller, noe må han gjøre riktig siden vi stemmer på ham.

– Men omtrent halvparten av befolkningen stemmer ikke på Erdogan. Hvordan skal de inkluderes?

– Erdogan har lovet å være alles president. Alle i Tyrkia får de samme tjenestene fra staten.

Avviser økonomisk krise

Bagis avviser påstandene som mange kommer med, om at Tyrkia er et splittet samfunn .

– Dersom Tyrkia var splittet så hadde vi ikke klart en økonomisk vekst på 7,4 prosent i fjor, sier den tidligere statsråden.

– Du snakker om økonomisk vekst, men den tyrkiske valutaen er i trøbbel og mange tyrkiske økonomer spår en snarlig krise?

– Når det internasjonale samfunnet innser at Tyrkia er mer stabilt og mer handlekraftig etter valget, så vil utenlandsinvesteringene øke igjen. Tyrkia kommer til å bli regionens skinnende stjerne.

I likhet med Erdogan mener Bagis at utenlandske bankinteresser har drevet opp renten og inflasjonen i Tyrkia.

– Hvem er egentlig denne «rente-lobbyen» som Erdogan legger skylden på?

– Det er internasjonale långivere, internasjonale banker. Du bør se på hvem som styrer bankene.

– Det blir oppfattet som om dere mener jødiske banker?

– Vi mener pengeutlånere. Penger har ikke religion, nasjonalitet eller etnisitet. Kun ulik farge fra land til land.

En annen anklage mot Erdogans AKP er at partiet kun har bygget ut Tyrkias infrastruktur, men ikke skapt varig sysselsetting. Den påstanden fnyser Bagis av.

– Megaprosjekter, som å bygge verdens største flyplass, skaper tusenvis av jobber. Og motorveier og broer er bra for handel, som igjen skaper jobber.

– Pragmatiker, ikke populist

På spørsmål om sekulære tyrkere har grunn til å frykte et mer islamistisk Tyrkia, sier Bagis at det også er en misforståelse.

– AKP har ingen plan om å gjøre Tyrkia til en islamsk stat. Vi er for religiøs frihet for alle, også for de troende, som tidligere ikke hadde frihet. Jeg har sagt at tyrkiske kvinner skal ha rett til å velge om de vil bruke hijab eller miniskjørt. Da måtte jeg forsvare meg i retten, sier Bagis.

Han viser til en sak i 2008, der AKP var klaget inn til grunnlovsdomstolen for å bryte med Tyrkias sekulære prinsipper. Den gang var det så vidt at partiet unnslapp en fellende dom. Nå mener mange at AKP og Erdogan bruker sin makt til å skape et «diktatur ved majoritet», der mindretallet undertrykkes og ikke blir hørt.

– De som sier det har ikke respekt eller forståelse for det tyrkiske demokratiet. Flertallet valgte Erdogan. Han har fått flere stemmer for hver gang han har stilt opp, og vil gjøre det enda bedre i 2023.

– Hvordan vil du beskrive Erdogan, er han en populist?

– Han er en pragmatiker som er god til å tolke sine velgere, og en realist som er god til å lede. Dersom Vesten vil påvirke Erdogan, så må man blidgjøre den tyrkiske befolkningen.