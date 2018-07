SIKTET: Marija Butina er siktet for spionasje og korrupsjon. Foto: Privat

Dette er russiske Marija Butina (29) som er siktet for spionasje i USA

Publisert: 18.07.18 12:12

29-åringen har vært på arrangement med Donald Trump og blitt avbildet med en rekke republikanske politikere.

Siktelsen mot 29-åringen skal gjelde to punkter: Konspirasjon og spionasje.

I siktelsen står det at Butina, sammen med det som omtales som en «russisk tjenestemann», skal ha forsøkt «å utnytte nettverket med personer som har innflytelse på amerikansk politikk for å fremme interessene til russiske myndigheter».

Butina skal ha drevet en møbelbutikk i Sibir før hun i 2011 flyttet til Moskva .

Der skal hun ha begynt å jobbe for han som omtales som den «russiske tjenestemannen» i siktelsen. Ifølge CNN skal dette være Alexander Torshin (64), en russisk politiker og bankmann.

Butina skal ha vært assistenten hans da han var senator og i ledende posisjon i partiet Forent Russland , det regjerende partiet i Russland. På samme tid skal hun også ha startet våpenrettighetsorganisasjonen «Right to Bear Arms».

– Det er en organisasjon som kjemper for rettighetene til å bære våpen. I Russland har vi en del problemer med våpen. For det første har vi våpen som brukes til jakt eller sport, men ikke til selvforsvar. Etter min mening er det hovedproblemet til Russland i dag, sa hun i et videointervju med All 4 Shooters , en nettportal for våpenentusiaster, i 2014.

Møtte Donald Trump

I 2011 startet hun også å reise frem og tilbake mellom Russland og USA for å møte amerikanske NRA-representanter og politikere, skriver TIME.

I 2015 var Butina på et arrangement kalt FreedomFest i Nevada hvor den påtroppende presidenten Donald Trump talte.

– Frihet er veldig viktig. Og grunnlaget til hvilken som helst frihet er selvfølgelig våpenrettigheter og økonomi, og jeg vil gjerne vite mer og virkelig lære Russland, sa hun ifølge The Washington Post.

Der stilte hun et spørsmål til Trump om han eventuelt ville fortsette med sanksjoner mot Russland hvis han satt i presidentstolen.

– Jeg tror jeg ville gått veldig godt overens med Putin. Jeg tror ikke vi trenger sanksjoner, jeg tror vi kunne kommet overens veldig, veldig bra, svarte han ifølge det amerikanske avisen.

Hun skal også ha møtt Trump sin eldste sønn under en NRA-kongress.

I 2016 flyttet Butina til USA på studentvisum. Hun studerte statsvitenskap på American University i Washington. Der skal hun blant annet ha forsøkt å intervjue borgerrettsgrupper i byen om svakheter i nettsikkerheten, angivelig til et studieprosjekt. Ifølge Reuters skal Butina ha fortsatt å jobbe for Torshin etter at hun flyttet til statene.

Fotografert med kjente politikere

Butina har blitt fotografert med en rekke innflytelsesrike republikanske politikere. Hun har blant annet blitt avbildet sammen med Rick Santorum, som har representert Pennsylvania i Kongressen, guvernøren i Wisconsin, Scott Walker, og tidligere guvernør i Louisiana Bobby Jindal. Hun har også blitt fotografert sammen med sjefen for NRA, Wayne LaPierre.

I 2013 inviterte hun flere våpenforkjempere til den årlige konferansen i Moskva. Der skal det blant annet ha vært et moteshow hvor modellene var ikledd klær med spesialsydde lommer til forskjellige våpen, skrev The Washington Post i 2017. En av gjestene skal ha vært David Keene, den tidligere presidenten for NRA.

– Ingen har spurt meg om å «knytte bånd»

I fjor sa hun til avisen at hun aldri har samarbeidet med russiske myndigheter, og at grunnen til at hun har venner innen amerikansk politikk kun var på grunn av deres felles engasjement for rettigheter til våpen.

– Ingen myndigheter har noen gang spurt meg om å «knytte bånd» til noen amerikanere, skrev hun i et e-post.

Hun står fortsatt fast ved at hun ikke har jobbet for russiske myndigheter, ifølge advokaten hennes Robert Driscott.

– Hun skal gjøre sitt for å forsvare rettighetene sine, og ser fram til å renvaske navnet sitt, har han uttalt etter siktelsen ble kjent.

The Guardian skriver at Butina skal ha hatt tette bånd til Robert Erickson, NRA-medlem og konservativ politiker basert i Sør-Dakota. FBI har overvåket Butina i flere år. De valgte å pågripe henne 15. juli fordi hun hadde planer om å flytte til Sør-Dakota, hvor det hadde vært vanskeligere å følge med på henne.