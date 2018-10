FUNNET INNTIL ET TRE: En navnløs immigrant ble funnet inntil dette treet i ørkenen. Gail Kocourek fra Tucson Samaritans kaller dagens situasjon uutholdelig. Foto: Thomas Nilsson / VG

En navnløs død i ørkenen: – Desperate mennesker som har forlatt alt

SASABE, ARIZONA (VG) Alt de drømte om var et bedre liv. Det endte i Arizonas ørken, noen kilometer fra Mexico-grensen, hvor Donald Trump vil reise gigantmuren som igjen er blitt hans største valgkampsak.

Kanskje døde de alene. Kanskje med en slektning ved sin side. Men definitivt uten ID, i et land de ikke kjente, men hvor de hadde hørt at de kunne forfølge den amerikanske drømmen.

– 80 prosent av likene vi fant her i fjor hadde ingen form for dokumentasjon. Menneskesmuglerne tar fra dem ID-papirene før de reiser, sier Gail Kocourek ved et av de mange hundre, navnløse trekorsene i Sonoraørkenen.

«Må hvert steg på din reise gi større harmoni i verden. Må alle flyktninger finne sitt trygge, hellige sted», står det på en håndskrevet lapp som henger ved korset.

Noen har banket det ned i den knallharde, utilgivelige sanden.

Slik minnes den navnløse immigranten som ble funnet akkurat her.

I over fire år har Gail Kocourek reist ut i ørkenen en gang i uken for å lete etter flyktninger i nød, sette ut dunker med ferskt vann – og fikse på korsene som blir vandalisert av innvandringsmotstandere.

President Donald Trump sier til Fox News at det er masse «dårlige folk» i karavanen på vei til USA. Han sender 5200 soldater til grensen for å stanse dem.

Denne oktoberdagen er VG med henne og andre aktivister fra Tucson Samaritans. Hun har bagasjerommet lastet med vann, og ryggsekken full av førstehjelpsutstyr.

Det er fortsatt like sterkt for henne å komme til et minnested.

Kanskje ble et av menneskene hun selv har advart mot reisen funnet her. På lørdager krysset hun nemlig den offisielle grenseposten i den lille byen Sasabe for å snakke med immigranter som skal ta seg inn i USA.

– Vi prøver å snakke dem fra det. Men det er nytteløst. Hvordan skal du overtale noen som har forlatt alt de har, gjerne fordi de frykter for livet sitt, og som har brukt to måneder på å komme dit, til å snu? De er villige til å risikere sine liv fordi de drømmer om en bedre fremtid for seg og sine nærmeste, sier hun.

Det blir over 40 varmegrader i ørkenen på sommeren. På nettene kan det bli kaldt. Sonoraørkenen er en dødsfelle.

De siste 15 årene har over 3000 mennesker omkommet i denne ørkenen. De krysser grensen ulovlig. I fjor var det minst 128 døde. Hittil i år har det vært 82, viser tall fra Arizona OpenGIS Initiative for Deceased Migrants.

Når en levning blir funnet, frakter grensevaktene det til obduksjon.

Her starter den møysommelige prosessen med å identifisere spor og kroppslige kjennetegn som kan sjekkes opp mot utenlandske konsulater og humanitære organisasjoner.

Levningene kalles bare «John eller «Jane Doe», og i de tilfellene hvor kjønn ikke kan identifiseres, står det simpelthen «John/Jane Doe».

Gail Kocourek er fortvilet. Hun mener dagens president og hans administrasjon diskriminerer og farer med løgner om hva som foregår.

– Jeg hører at Trump sier at migrantene må gjøre det på den lovlige måten. Men det er ekstremt vanskelig å få asyl ved grensen. Det kan ta flere uker før man får lov til å presentere saken sin. Og hvis man får et intervju, kan det ta flere måneder før man får svar. Dette er desperate mennesker som har forlatt alt de hadde i hjemlandet. De kan ikke reise hjem mens de venter.

– Hva mener du må gjøres for å løse problemene?

– Ikke bygge den dumme muren, i hvert fall. Vi må endre systemet med amerikanske arbeidstillatelser. Mange av dem ønsker å komme til USA og jobbe hardt i noen år, før de returnerer hjem til sine familier. Vi kan gi folk arbeidsvisum i to år. Dette er dessuten mennesker som er villig til å ta jobbene som amerikanere ikke vil ha.

– Trump sier at demokratene vil ha åpne landegrenser og at dere ønsker mer kriminelle gjenger inn i USA?

– Vet du hva, jeg tror mennesker som er i stand til å tenke selv forstår at dette ikke er riktig. Tror noen at jeg vil ha helt åpne grenser? Eller mer kriminalitet? Trump snakker til sin base, det jeg kaller en kult. Alt Trump ønsker, er å fôre denne kulten.

I Tucson-området er dette den viktigste saken før mellomvalget 6. november. Trolig i resten av landet også.

Trump bruker bildene av migrantkaravanen som ble startet i Honduras og som er på vei mot USA for alt det er verdt.

Dette er en vinnersak for ham.

Men ikke i Tucson.

– Folk har mobilisert enda mer før mellomvalget. Mange i Tucson ønsker immigrantene velkommen, sier Sarah Roberts.

Hun jobber som frivillig i Southside Presbyterian-kirken. Det er grytidlig på morgenen. Hun står ute på parkeringsplassen og registrerer immigranter og andre som kommer i håp om å skaffe seg en dagsjobb.

Bedrifter og enkeltpersoner som trenger ekstra hjelp kan plukke opp arbeidskraft på dette gatehjørnet.

I ti år har Virgilio Cordova møtt opp. Han kom til USA alene fra Guatemala ulovlig.

Det er ingen fare for at hverken ICE eller Border Patrol arresterer ham. Kirken anses nemlig som et hellig sted.

– Jeg får gjerne to-tre jobber pr. uke. Andre ganger kan jeg være heldig og bli ansatt på samme sted i flere uker, sier han.

Kirken har startet med et nytt registreringssystem for å forfølge eventuelle arbeidsgivere som ikke gjør opp for seg. Cordova har opplevd det. Men han ønsker ikke å klage på noe i landet hvor han bor uten tillatelse.

– De som ikke betaler, vil få sin straff av Gud, lyder hans dom.