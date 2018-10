I SORG: Bekjente av de omkomne i limousin-ulykken sørger ved ulykkesstedet i Shoharie i delstaten New York. Foto: LORI VAN BUREN / Albany Times Union, AFP

Driver av limousinselskapet pågrepet

UTENRIKS 2018-10-10T16:52:28Z

Lørdag omkom 20 personer i en dødsulykke da en limousin krasjet i New York. Nå er personen som driver limousinselskapet pågrepet og siktet for uaktsom drap.

Publisert: 10.10.18 18:52 Oppdatert: 10.10.18 19:49

The New York State Police melder om pågripelsen på Twitter . Mannen som driver limousinselskapet «Prestige Limousine» er navngitt av politiet som Nauman Hussain.

Nyheten ble annonsert under en pressemelding onsdag ettermiddag, norsk tid.

Det har ikke kommet flere detaljer om pågripelsen, men det vil bli holdt en pressekonferanse senere i kveld. Det har ikke lyktes AP å komme i kontakt med Hussains advokat.

20 personer omkom da en limousin krasjet lørdag. Selskapet ble lørdag leid inn av en vennegjeng på 17 for å kjøre dem til et bursdagsselskap i Schoharie i delstaten New York.



Kjøretøy var ikke godkjent

Dødsulykken skjedde da limousinen ikke klarte å stoppe ved et kryss, ifølge nyhetsbyrået AP. Ulykken tok livet av alle passasjerene, sjåføren og to fotgjengere. Vennegjengen hadde egentlig leid en buss for å komme seg dit, men den hadde fått motorstopp på vei for å hente dem. Dermed valgte vennegjengen å bestille den lange limousinen.

Delstatsguvernør Andrew M. Cuomo i New York fortalte i en pressekonferanse mandag at kjøretøyet ikke var blitt godkjent under en inspeksjon i september og at den «ikke skulle ha vært på veien».

– Sjåføren hadde heller ikke den nødvendige sertifiseringen for å operere kjøretøyet, sa Cuomo.

Selskapet som leide ut limousinen disponerer tre limousiner. Mandag frakoblet selskapet telefonnummeret deres.

Etterforskere prøver å finne ut årsaken til dødsulykken som råkjørte ned en hovedvei, forbi et stoppskilt og krasjet i en tom bil. De ser på mulige mekaniske og menneskelige feil .