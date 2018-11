SAVNET: 12 år gamle Dante. Foto: POLISEN

Flere tusen leter etter Dante: – Vi må holde motet oppe

Over to døgn etter at den svenske 12-åringen med Downs syndrom forsvant i Falkenberg, er han fortsatt sporløst forsvunnet.

Hans Lippens, presstalsmann for politiet i Falkenberg, sa sent torsdag kveld at de har bedt et vannkraftverk i leteområdet om å senke vannstanden i elven Ätran.

Årsaken er at det skal gjøre jobben lettere for dykkere som nå settes inn i søket etter den lille gutten som forsvant etter en luftetur med hunden sin tirsdag kveld. Bare hunden kom tilbake igjen.

Over 2000 leter

Ifølge Aftonbladet er det natt til fredag over 2000 personer som leter etter 12-åringen i et stort område i Falkenberg, som ligger 10 mil sør for Göteborg.

– Vi tror han befinner seg i Falkenberg-området. Vi må holde motet oppe, sa Tommy Nyman torsdag, også han pressetalsmann i politiet.

Politiet opplyste også at de har blitt tvunget til å sette helikoptrene sine på bakken på grunn av tett tåke i området.

Ikke noe kriminelt

En stor gruppe frivillige, som ledes av organisasjonen Missing People, finkjemmer nå boligområdet Tröingeberg , der gutten sist ble sett.

– Jeg har vært ute hver dag siden tirsdag. Når noe sånt skjer vil man virkelig hjelpe til, forteller Joakim Sjögren.

Lippens opplyste også at de skal fortsette letingen med uforminsket styrke, men innrømmet at situasjonen blir mer og mer kritisk etter hvert som timene går.

Ifølge politiet er det foreløpig ikke noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt med Dante.

Torsdag morgen skrev de at de gjøres funn løpende som de undersøker om har noen forbindelse med Dantes forsvinning.